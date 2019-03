Iceta i Collboni carreguen contra l'independentisme que desprèn Ada Colau

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fracassat per "inexperiència i sectarisme" i ha afirmat que el seu govern també ha suspès en seguretat i en habitatge, que, segons ell, era el seu, en referència a l'etapa de Colau com a activista de la PAH abans de ser alcaldessa.





En la clausura de la convenció del PSC al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, Iceta ha criticat també que Colau es supeditase als interessos de l'independentisme: "Ada ens va deixar a l'estacada", i ha afegit que l'ordre no és de dretes, i que el turisme i el comerç són bons si es condueixen bé.





Ha ressaltat que Barcelona "ha progressat sempre que ha tingut alcalde socialista" i ha demanat que torni a ser una ciutat d'èxit, de justícia social, que atregui empreses i talent i que es recuperi la confiança a les inversions, i que es millori el benestar i la qualitat de vida dels barcelonins.





Iceta ha sostingut que no hi ha un bon Govern, ni una bona alcaldessa i ha demanat que el seu candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, sigui el millor alcalde de la ciutat, i que si Colau ha fracassat "no tindria sentit que renovés" , així com no tindria sentit que governessin els que al seu parer han fracassat a Catalunya i a França, en referència als independentistes i al també alcaldable i exprimer ministre francès, Manuel Valls.





També ha explicat que la gent li diu: "Convindria que ganáseis", al que ha respost que això no és una tómbola i ha demanat que la gent voti el PSC amb il·lusió, ja que ha augurat que serà el primer partit a Barcelona i el Catalunya, i que el PSOE ho serà a Espanya.





Ha criticat que la dreta "s'hagi deixat entabanar per l'extrema dreta", ha qualificat d'aberració absoluta la proposta sobre l'adopció dels fills de les dones immigrants del PP.

I ha carregat contra l'independentisme, que segons ell "diu que va al Congrés a bloquejar", després del que ha demanat que els socialistes tinguin una majoria àmplia i sense hipoteques per governar.





"Com més PSC, més diàleg, més convivència, més progrés i més solucions. I això ho volem aplicar a tot Espanya", ha destacat el líder socialista, que ha afirmat que estan fent una campanya contra la resignació i no contra la por.





També Collboni tira contra Colau





El candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha qualificat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de ser una "independentista de posar i treure" i ha acusat el també candidat i exprimer ministre francès, Manuel Valls, de no tenir proposta per a Barcelona i de voler refer la seva carrera política.





A la cloenda aquest dissabte de la convenció del PSC al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, Collboni ha criticat que Colau trenqués el pacte de govern de amb el seu partit i ha sostingut que això ha provocat que el Govern "ha creuat la plaça Sant Jaume i Colau els ha donat la clau de la ingovernabilitat ".





"Si la idea d'Espanya que té és la dels llaços grocs, anem apanyats", ha afegit Collboni, que ha criticat incompliments del govern de Colau, ressaltant que amb el seu govern Barcelona està pitjor en desigualtat, incivisme, inseguretat i habitatge.





Sobre Valls, Collboni s'ha preguntat si el seu projecte per a Barcelona "pot ser que passi per la Plaça Colom", en referència a la manifestació de febrer contra el Govern de Pedro Sánchez convocada pel PP i Cs, i en la qual també va participar el partit d'ultradreta Vox, dels que ha dit que són els innombrables i que el seu discurs d'odi no cap en els equipaments municipals, en referència a l'acte que volia celebrar aquest partit al Palau Sant Jordi.





"MALA GESTIÓ"





Ha destacat que l'incivisme hagi ocupat l'espai públic i que s'hagi produït un rècord de pujada dels preus del lloguer, després del que ha criticat la "mala gestió" de Colau en residències de gent gran, retallades en el pressupost de la ciutat , i que segons ell només s'hagi executat un 7% del Pla de Barris.





Collboni s'ha preguntat si Barcelona està millor o pitjor que fa quatre anys i ha demanat als ciutadans que es facin aquesta pregunta, després del que ha destacat que la capital catalana està pitjor en desigualtat, "deu punts per sobre de la mitjana europea en desigualtats ".





Ha reclamat una Barcelona oberta a l'avantguarda, que no vol fronteres, i no una en què s'estigui barallant per si posen o treuen un llaç groc, després del que ha insistit a tornar a les polítiques socials i no als processos participatius " de 'gomets' i xocolatades als barris ".





Collboni ha defensat la Barcelona "en minúscules, però també la que pensa en gran", i ha recordat la seva proposta d'una exposició mundial a Barcelona sobre els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.





PRESENTA EL SEU 'NÚMERO DOS'





El candidat socialista ha presentat a la exmembre de l'executiva del PSC Laia Bonet com el seu número dos a la llista a les municipals de Barcelona, i ha lloat la seva "experiència reconeguda, la seva sensibilitat social, i el seu discurs, posant a les persones al centre ".





Bonet, que també és exdiputada al Parlament i va ser secretària de Govern durant la Presidència de José Montilla, ha afirmat que els seus referents polítics són els seus pares, Montilla i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, de qui ha destacat que sempre està accessible .





Ha explicat que torna a la primera línia política perquè ha aparegut "la cara més ferotge d'una dreta que es creia inexistent, un independentisme que trenca, i una involució en drets i llibertats que es creien inqüestionables", després del que ha destacat que és una barcelonina d'adopció, ja que és de Valls (Tarragona), però que és la ciutat on va decidir desenvolupar el seu projecte i trajectòria personal.