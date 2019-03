Sánchez es desfà dels afins a Susana Díaz per configurar les llistes

El PSOE andalús s'absté de votar les candidatures al comitè federal dels socialistes a Ferraz per decidir les llistes del partit per al 28-A, a causa de la indignació dels susanistas amb Sánchez per haver-los modificat els seus les llistes.





Tant és així que el secretari d'Organització de Susana Díaz, Juan Cornejo, va recolzar totes les candidatures socialistes per a Espanya a excepció de l'andalusa, pels canvis introduïts en les llistes per Andalusia des de la direcció federal i alterar el vot de la militància.





Aquest gir afecta les quatre províncies andaluses en què no hi havia consens abans de tancar les llistes (Sevilla, Almeria, Còrdova i Cadis), de les quals només dues afins a Díaz les encapçalessin: la d'Almeria Sonia Ferrer, dos al Congrés, i Maria Jesús Serrano, tres a l'Senat per Còrdova.





El canvi que més ha afectat a Susana Díaz és l'exclusió d'Antonio Pradas a Sevilla per a les eleccions generals. El PSOE-A considera que aquestes modificacions de les llistes votades no tenen justificació ni són raonades, i incompleixen el reglament ja que no s'ha convocat prèviament als secretaris i secretàries generals d'aquestes províncies, segons informen els socialistes andalusos.





A més, el comitè federal d'aquest any no ha donat la paraula a ningú més que a Pedro Sánchez. Després del seu discurs, no hi va haver intervencions. Es va votar l'informe i es va validar per unanimitat, fent que la reunió tot just durés una hora.









Canvis per províncies





A Ferraz s'han acarnissat sobretot amb la llista per Sevilla, la més simbòlica de totes. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, encapçalarà la llista seguida de Gómez de Celis de dues ia Paco Salazar de quatre. En el número tres, Beatriz Micaela Carrillo dels Reis, presidenta de la Federació d'Associacions de Dones Gitanes Fakali, substitueix a Coll, amiga personal de Díaz.





A Cadis, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, encapçala la llista. Igualment, el nombre tres serà finalment Joan Carles Camp, en substitució a l'alcalde de Sant Roc, Juan Carlos Ruiz Boix. També va saltar la parlamentària Miriam Alconchel, substituïda per Eva Bravo.





A Còrdova, el ministre d'Agricultura, Luis Planas va de primer. La nova número dos al Congrés és Rafaela Crespín, secretària d'Organització del partit a Còrdova, enfrontada amb Díaz. Sánchez vol guanyar terreny amb aquesta estratègia a la província on menys suports ha recollit fins ara, Andalusia.





A Almeria, el titular és el ministre de Cultura, José Guirao. En aquest cas, Ferraz no mou la diputada susanista Sonia Ferrer del número dos.





A Màlaga, Jaén, Huelva i Granada sí va haver consens entre el PSOE-A i la directiva de Sánchez i se salven susanistas com Elvira Ramón, la presidenta del PSOE-A, Micaela Navarro, que passa al Senat al costat del exlíder provincial de Màlaga, Miguel Ángel Heredia, i l'exdiputada Pepa González Bayo.





La direcció socialista no ha fet cas a la militància i ha imposat la seva voluntat a Andalusia, tot i que el secretari d'Organització i president de la comissió federal de llistes, José Luis Ábalos ha rebutjat un enfrontament amb els andalusos ja que "ningú ha votat en contra, ningú s'ha abstingut en la crida a votació i el que queda és el vot unànime del comitè "." No hi ha ferides: hi ha un comitè federal, que és l'òrgan sobirà que pren la decisió, i ni tan sols hi ha hagut peticions de paraula ", recalca Ábalos.









"Aquest era el moment de la direcció federal del partit de cara a unes generals i és normal que la direcció pensi en el grup que vol conformar a tots els nivells. Hem mantingut la lògica que vam defensar en el conjunt dels territoris", deia Ábalos per justificar haver fet cas omís als desitjos de Susana Díaz.





Altres províncies de la resta de l'estat amb canvis





A Aragó, el dos per Saragossa és l'alt comissionat en la Lluita contra la Pobresa Infantil, Pau Marí-Klose, i no repeteix Óscar Galeano. A Terol, el quart en la llista a les Corts regionals, Herminio Sancho, encapçala la llista al Congrés per la província, i, el sociòleg Ignacio Urquizu, passa al Parlament aragonès com quatre per Terol. Per això, el president autonòmic, Javier Lambán no ha assistit al comitè federal.





A Palència, la secretària d'Educació de l'executiva, Luz Martínez Seijo, va de primera. Però a Lleó segueix d'un a l'secretari provincial, Javier Alfonso Cendón. Va abandonar aquesta lluita per les llistes el responsable de Cultura de la cúpula, Ibán García del Blanco.





A Galícia, ni a Ourense ni i Lugo hi va haver acord i es van enviar les propostes amb qui van obtenir més vots. Al final, la primera l'encapçalarà Marina Ortega, i la segona, Ana Prieto, la preferida pel PSdeG, que estarà seguida d'una altra dona, Sonsoles López. Juan Carlos Francisco Rivera, va al Senat. Sánchez incorpora a Lugo per a la cambra alta al director general d'Afers Institucionals de la Moncloa, César Mogo. A la Corunya i Pontevedra no hi ha canvis: lideren Pilar Cancel·la, membre de l'executiva federal, i Olga Alonso.





A Astúries, els canvis van a favor del feminisme, ja que lidera la llista Adriana Lastra, la vicesecretària general del PSOE, seguida de la ministra de Sanitat, Luisa Carcedo.





A Madrid, els canvis s'han establert amb l'acord amb el baró regional i número tres, José Manuel Franco, amb expectatives de creixement. Sánchez i la vicepresidenta Calvo segueixen liderant la llista per Madrid. En els números 4, 5 i 6 van Teresa Ribera (4), Dolors Delgado (5) i Reyes Maroto (6), a més del secretari general del Grup Socialista al Congrés, Rafael Simancas al 7 i l'exministra Beatriz Corredor, membre de l'executiva federal, al vuit.





El segueixen la comandant retirada Zaida Pedrera, que serà la número nou, a qui el PSOE-M havia ubicat de 12, en lloc de Lorenzo Sánchez, mà dreta de Franco, que passa del 9 al deu. Isaura Leal, comissionada del Govern davant del Repte Demogràfic, cau un lloc, a l'11 mentre Omar Anguita, secretari general de Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE) i vocal de l'executiva federal, avança en la llista del 15 al 12. Els números 13 i 14 es mantenen: Rafael Vélez, secretari general de l'agrupació de Carabanchel, i la diputada Gema López Somoza. Qui si baixa de l'11 al 15 és Juan Ignacio Díaz Bidart, cap de Gabinet de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto.





També a Madrid però pel Senat, a part de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entra el secretari d'Ocupació de la direcció, l'exdirigent d'UGT Toni Ferrer, en lloc de Modest Nolla, mentre que la número tres, Silvia Buabent, directora de l'Institut de la Dona es manté.