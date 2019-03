Qui es quedarà amb el diari 'Sport'?

Les negociacions per vendre el Grup Zeta duren des de fa més d'un any i el procés està a punt de tancar-se amb la compra per part de Javier Moll, d'Editorial Prensa Ibérica, però el futur del diari 'Sport', que forma part del grup de comunicació de la família Asensio apunta que anirà a parar a mans de Jaume Roures (Mediapro).





No està al cent per cent tancat, de manera que fins que no estigui signat res és segur. Fonts de les negociacions apunten que la venda de Zeta s'anunciarà pròximament després de l'acord entre Asensio i Moll, que és d'uns 10 milions d'euros.





Moll estaria disposat a vendre 'Sport' a Roures, encara que en no estar tancat el procés, si una altra empresa volgués fer-se amb el diari esportiu afí al FC Barcelona encara té opcions de licitar pel diari.





'Sport' ha patit la caiguda de la premsa en paper igual que la resta de diaris del sector.





Entre 2010 i 2017 els ingressos han baixat més del 45 per cent, de manera que va presentar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar una trentena de treballadors. En l'actualitat, compta amb una plantilla d'unes cent persones.