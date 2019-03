Polèmica al PP per la bronca entre Fisas i Álvarez de Toledo sobre el català

L'eurodiputat del Partit Popular Santi Fisas i la candidata del PP per Barcelona per a les eleccions generals del 28 d'abril, Cayetana Álvarez de Toledo, han protagonitzat per les xarxes socials una polèmica sobre l'ús de la llengua catalana.









Fisas, històric del partit, ha retret a Álvarez de Toledo que presumeixi de no parlar català quan es presenta a les eleccions per aquesta comunitat.





En canvi, ella considera que el que reivindica és una Espanya en la qual els ciutadans tinguin els mateixos drets, en el marc de l'esperit de l'associació Libres e Iguales pròxima a José María Aznar i Faes.





Fisas, que va ser conseller de Cultura en la Comunitat de Madrid, entre d'altres responsabilitats, no comparteix aquest projecte del PP d'enfrontar-se contra el nacionalisme perquè, segons la seva opinió, "dir que no parlar català dóna més sentit a la teva candidatura és un menyspreu a Catalunya i a la llengua catalana. Així no es combat l'autodeterminació".