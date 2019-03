Valls proposa obrir l'aeroport de Barcelona les 24 hores

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha proposat aquest dilluns estudiar que el transport públic sigui gratuït, "com ho és l'escola o la policia", ja que en altres ciutats es planteja i serveix per millorar la connectivitat, tot i que és conscient que seria una irresponsabilitat anunciar la gratuïtat de tot.









També defensa obrir l'Aeroport les 24 hores: "Seríem l'únic hub del sud d'Europa que facilitaria tal trànsit, amb capacitat de connexió amb Europa, Amèrica i Àfrica", ha dit en un debat del Col·legi d'Enginyers de Camins de Barcelona, i ha afegit que caldria vigilar el soroll.





Creu que el transport ha de ser 100% gratuït en dies de contaminació, el que considera un problema de salut pública, i veu necessari estudiar les restriccions per al cotxe, "tot i que són mesures que molesten a la gent".





S'ha mostrat contrari als peatges en dies de contaminació perquè al seu parer afecten les persones més febles, que viuen lluny "per no poder afrontar els preus del lloguer de Barcelona".





Valls no prioritza el tramvia per la Diagonal, sinó l'autobús urbà i metropolità, millorar el Metro, la mobilitat sostenible, l'estació de Sants, i que la connexió entre el centre de la ciutat i l'Aeroport de Barcelona duri 26 minuts com a màxim.





Vol millorar les infraestructures de mobilitat i, especialment, Rodalies, que assegura que necessiten un gran pacte entre Barcelona, l'Àrea Metropolitana, l'Estat i la Generalitat per aconseguir les inversions necessàries.





També aspira que Barcelona lideri projectes metropolitans ja que, en una possible reforma de la Constitució, la Barcelona metropolitana s'incorpori a la Carta Magna com a "element de força d'Espanya" per enfortir pactes entre la ciutat i l'Estat.