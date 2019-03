El jutjat 13 segueix endavant amb la investigació de la propaganda electoral de l'1-O

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelon a què investiga la logística de l'1-O ha citat a declarar com investigat el divendres 22 de març al director comercial i de màrqueting de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Martí Patxot, per un presumpte delicte de desobediència pels anuncis emesos del referèndum.

En un acte, la magistrada Alejandra Gil la cita a les 16.30 hores perquè expliqui els detalls de l'emissió d'anuncis de la campanya de difusió de l'1-O en els mitjans públics de televisió, ràdio i mitjans digitals per encàrrec de la Generalitat a la CCMA al setembre de 2017.





En el mateix acte, la magistrada també requereix a la CCMA que aporti el nomenament de Núria Llorach com a vicepresidenta del Consell de Govern amb funcions de presidenta, que era vigent el 2017; els estatuts de l'ens vigents aquest any, i la certificació de l'emissió de l'anunci de la campanya 'Civisme' especificant els dies d'aquestes emissions.





Patxot ha estat citat després que els directors de TVC, Vicent Sanchis, i de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, hagin declarat com investigats davant aquest jutjat i hagin al·legat que l'emissió d'anuncis no depenia d'ells sinó de les àrees de màrqueting i publicitat.





Així mateix, Sanchis ha afirmat en la seva declaració judicial que va pensar que el requeriment del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'1-O no incloïa deixar d'emetre l'anunci de la Generalitat i que es va mantenir ja que mai li va arribar cap ordre expressa sobre retirar-lo.





Per la seva banda, Gordillo es va desmarcar de les decisions sobre publicitat perquè segons ell depenen de la direcció corporativa de màrqueting, i ha assegurat que ni ell ni ningú del seu equip sabia com es gestionar el programa de la publicitat que s'insereix ni tenia capacitat tècnica per incidir en la graella de publicitat.





EL JUTGE SANTI VIDAL





Divendres també està previst que declari com investigat, per segona vegada i a petició pròpia, l'exsenador d'ERC i jutge Santi Vidal, les declaracions públiques sobre presumptes irregularitats del Govern vinculades amb el procés sobiranista van motivar l'obertura de la causa, arran de denúncies de l'advocat Miguel Durán i de Vox.