El Vall d'Hebron decideix reduir l'equip d'infermeres especialitzades en operacions pediàtriques de cor

La tensió entre l'excel·lència professional i els ajustos pressupostaris és un clàssic de la gestió hospitalària. Però quan el que està en joc són les vides dels més petits, és difícil justificar una decisió que prioritzi el segon sobre el primer.





El sindicat Csif ha denunciat que a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona s'ha decidit reduir l'equip d'infermeres perfusionistes que fins ara treballaven exclusivament en cirurgies infantils.





Encara que aquesta especialitat sigui poc coneguda, es tracta d'una de les àrees d'especialització més cotitzades en el camp de la infermeria. El perfusionisme --el conjunt de tècniques que permeten operar una màquina de circulació extracorpòria, clau per mantenir amb vida un pacient que ha de ser operat del cor-- és una disciplina que s'ensenya en molt pocs centres al nostre país, i per aquest motiu els seus tècnics estan molt cotitzats a la xarxa hospitalària. I entre els professionals més demandats es troben, precisament, els que tenen una titulació en perfusionisme pediàtric.





Fins ara, la Vall d'Hebron comptava amb tres infermeres especialitzades en aquest àmbit. Però després de la baixa d'una d'elles, tant el gerent de l'hospital, Vicenç Martinez Ibañez, com la directora, Mª Ángeles Barba, han traslladat a la plantilla la decisió de prescindir d'infermeres amb experiència en perfusions pediàtriques.





EL SINDICAT REIVINDICA L'"EXCEL·LÈNCIA" PER L'HOSPITAL





La direcció proposa substituir aquesta perfusionista pediàtrica per una perfusionista general, és a dir, que no tingui una experiència continuada amb cirurgies infantils i que vagi rotant per diferents àrees segons les necessitats hospitalàries. "Si els metges lluiten per la seva especialitat, per què les infermeres no poden lluitar per la seva?", expliquen fonts de Csif.







No obstant això, les característiques cardiovasculars d'un adult i les d'un nen són molt diferents: "no és el mateix una valvulopatia en un nen d'1 any, que malgrat un quilo o un quilo i mig, que en un adult", detallen les mateixes fonts, que afegeixen que l'equip de quiròfan infantil també compleix la funció de donar confort a les famílies abans i després de la intervenció.





Per aquest motiu els treballadors demanin no sacrificar l'"excel·lència" en nom d'un ajust de la despesa. A més, assenyalen que es corre el risc que un altre dels professionals decideixi abandonar l'hospital davant l'augment de la pressió diària a la feina.





El sindicat assenyala la situació d'altres centres hospitalaris d'elit, com el Joan de Déu de Barcelona o el Gregorio Marañón de Madrid, que tenen serveis de cirurgia cardíaca amb 3 perfusionistes pediàtrics. "Aquest és un altre cas més de les retallades que recauen a l'Hospital Vall d'Hebron", ha advertit l'organització sindical en un comunicat, afegint que "els ciutadans tenen dret a la millor qualitat assistencial".