Donen Reed, director del documental 'Leaving Neverland' d'HBO, vol tirar endavant la continuació de la polèmica pel·lícula. Una seqüela que aquesta vegada estaria centrada en el judici que es va celebrar contra Michael Jackson entre 2004 i 2005 i que va acabar amb l'absolució del cantant. El realitzador ha revelat que vol aprofundir en la història de la família que va demandar a l'intèrpret de 'Thriller' i 'Billie Jean'.





En una entrevista amb The Film Stage, Reed va confessar estar interessat en investigar els detalls del judici celebrat entre el 31 de gener de 2005 i el 13 de juny del mateix any, a Santa Maria, Califòrnia, en què Jackson va ser declarat innocent de tots els càrrecs. El director de 'Leaving Neverland' vol fer el documental enfocat en Gavin Arvizo, el nen que va denunciar al cantant per presumptes abusos sexuals i el va portar davant els tribunals.





Això sí, per poder realitzar-ho, Reed ha admès que necessitaria el suport d'Arvizo, com de la seva família. "La pel·lícula que, realment, m'agradaria fer és sobre el judici a Michael Jackson. Només podria fer-la si la víctima i la seva família participen", va comentar Reed, declarant sentir-se "sorprès" perquè el cantant fos declarat innocent. "M'agradaria explicar la història d'aquest judici. Crec que és fascinant, va ser sorprenent que el absolguessin", va dir.





"NO VOL TORNAR A TREURE AQUEST TEMA"





Ja a inicis de març, Gavin Arvizo, a través de Louise Palanker, una amiga de la família, es va negar a tornar a l'esfera pública. Després de la polèmica sorgida al voltant del documental de Dan Reed, Palanker va declarar a The Wrap que Arvizo -que està estudiant per convertir-se en advocat- no desitjava tornar a parlar de Jackson.





"Realment no vol tornar a treure aquest tema en aquest moment. Només vol esdevenir un home i tenir una família, una carrera", va explicar, revelant que el jove no volia formar part d'aquest recobrat interès pel judici a Michael Jackson.





Precisament va ser en el judici de Arvizo contra Jackson quan el ballarí Wade Robson, que ha protagonitzat el documental amb les seves declaracions, va negar ser una víctima d'abús sexual per part del cantant en el seu testimoni davant el jutge. L'acusació contra l'intèrpret vi poc després que Arvizo aparegués agafat de la mà amb Jackson en el documental 'Living with Michael Jackson', en què l'artista va declarar que compartia el seu llit amb nens.





Encara que Reed ha declarat també no estar "interessat" en seguir parlant dels suposats casos d'abús de Michael Jackson, sí que vol explorar i investigar els judicis contra el cantant. "Crec que s'hauria de comptar", ha tancat.





Els hereus de Michael Jackson han condemnat el film de Dan Reed, centrat en les acusacions de James Safechuck i Wade Robson contra el cantant, que revelen en el documental, de manera tremendament explícita, els suposats abusos sexuals que van viure amb l'intèrpret.





En un comunicat al gener, els familiars de l'artista van dir que 'Leaving Neverland' era "un tipus de linxament públic que Michael Jackson va suportar en vida i ara també a la mort".





"La pel·lícula pren per veritat acusacions no corroborades que, suposadament, van ocórrer fa 20 anys i les tracta com si haguessin estat fets reals", va al·legar la família en un comunicat.





ELS FANS DE JACKSON S'UNIXEN A UNA DEMANDA





"Aquestes afirmacions van ser la base de les demandes presentades per aquests dos mentiders que van ser desestimades per la Justícia. Els dos individus que han acusat Jackson van declarar sota jurament que aquests fets mai van succeir. No han aportat proves independent ni declaracions de suport que donin solidesa a les seves acusacions, el que significa que tota la pel·lícula depèn únicament de la paraula d'aquests dos mentiders", declaraven els cercles pròxims.





D'altra banda, tres comunitats de fans han presentat una denúncia contra Robson i Safechuck per "perjuri" a França. Segons informa TV5 Monde, l'advocat encarregat de la demanda, Emmanuel Ludot ha declarat que les intencions de les suposades víctimes són, simplement les de "danyar la seva memòria i de linxament públic", qualificant de "indignes" les seves declaracions de "acusacions extremadament greus".





Precisament, Ludot va ser el que va portar davant la Justícia a Conrad Murray, el metge personal de Michael Jackson, que va ser condemnat per homicidi involuntari, per haver comès negligència mèdica amb l'artista al juny de 2009 i ser, de manera indirecta, el causant de la seva mort.