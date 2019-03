Negocien un nou conveni a 'La Razón' després del rebuig dels treballadors

El diari 'La Razón' negocia un nou conveni col·lectiu després que els treballadors rebutgessin l'última proposta, que incloïa una reducció salarial del 10 per cent i que va rebre 138 vots en contra, 38 a favor i tres abstencions.









La nova proposta de l'editora, que pertany al grup Planeta, planteja, en comptes de baixar un 10 per cent els sous a tots els treballadors, disminuir aquesta retribució un 8 per cent als salaris de fins a 51.000 euros i un 10 per cent per les nòmines més altes.





Queden exempts, igual que en l'anterior proposta, els salaris bruts de menys de 31.500 euros l'any.





En el cas dels diumenges, l'editora proposa que les persones que tinguin un complement per treballar tots els diumenges, descansin un al mes però mantinguin la retribució.





A la resta de seccions, es treballaria un diumenge de cada quatre, com a norma general. En l'actualitat, perceben 120 euros extra per cada diumenge treballat.





Si s'aprova el nou conveni, queda oberta la possibilitat de fer dues jornades al mes de teletreball prèvia autorització de la direcció.