CriteriaCaixa ha obtingut un resultat consolidat de 1.577,29 milions d'euros en l'exercici 2018, un 8% més respecte als 1.458,72 milions de l'any passat.





En un comunicat aquest dimarts, la societat ha sostingut que en els resultats obtinguts el 2018 destaquen "principalment" els impactes positius de la venda del 18,4% a Abertis, en el marc de l'OPA llançada per Hotchief, a més de l'aportació de la cartera bancària.





El holding, propietat de la Fundació Bancària La Caixa, ha ressaltat que, després de la "important desinversió" a Abertis, que li va suposar ingressar uns 3.350 milions d'euros, el valor brut dels actius (GAV) han estat de més de 22.700 milions --17.500 milions nets de deute--.





Ha assenyalat que l'import de la venda d'Abertis s'ha destinat a "reforçar" la seva posició patrimonial amb la diversificació de la cartera de participacions i la reducció del seu deute financer.





El president de la Fundació Bancària La Caixa i de CriteriaCaixa, Isidre Fainé, ha remarcat que la seva estratègia es basa "en seguir creant valor mitjançant posicions significatives" que ja té la societat.





Fainé ha afegit que no deixaran d'estudiar "qualsevol possibilitat de creixement" que se'ls presenti i que els permeti diversificar en companyies i sectors que aportin elevada rendibilitat per dividend per assegurar els recursos necessaris per a l'Obra Social.





INVERSIONS I DEUTE





CriteriaCaixa ha destinat al voltant de 1.300 milions d'euros a realitzar noves compres, entre les quals destaquen l'augment de la seva participació a Telefónica --fins al 1,15%--; el reforçament de la seva posició a l'empresa d'aparcaments Saba --fins al 99,5%--, i la presa de participacions minoritàries en més de 20 empreses cotitzades europees de sectors com el gran consum, l'automoció i els béns d'equip.





El deute consolidat del grup d'empreses s'ha reduït en més de 1.000 milions d'euros el 2018 i s'ha assolit un deute brut de 5.200 milions d'euros.





La societat ha indicat que l'agència de qualificació creditícia Fitch ha revisat a l'alça la nota de solvència a llarg termini i l'ha situat en un ràting de BBB amb perspectiva positiva.





Ha ressaltat també que durant 2018 el grup d'empreses ha obtingut una primera qualificació creditícia de Moody's de Baa2 amb perspectiva estable.





FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA





CriteriaCaixa ha subratllat que al llarg de 2018 ha aportat a la Fundació Bancària La Caixa, el seu accionista únic, un total de 400 milions d'euros en dividends.





Aquesta fundació privada ha impulsat més de 50.000 iniciatives socials, culturals, educatives i de suport a la investigació biomèdica durant l'any passat i que van beneficiar a més de 14,9 milions de persones.