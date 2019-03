El periodista Joan López Alegre serà el número dos del PP a la llista d'Álvarez de Toledo

El periodista i exsecretari general de Noves Generacions del PP a Barcelona, Joan López Alegre, serà el número dos del PP per Barcelona a les properes eleccions generals del 28 d'abril, segons han informat fonts de la direcció nacional del partit.





D'aquesta manera, López Alegre acompanyarà Cayetana Álvarez de Toledo a la llista per la província de Barcelona, una candidatura que va encapçalar en els comicis de juny de 2016 Jorge Fernández Díaz, al qual van seguir per aquest ordre: Jorge Moragas, Alícia Sánchez-Camacho i Dolors Montserrat.





López Alegre, que és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, va estar al capdavant de NNGG del PP a Barcelona entre 1986 i 1990 i ha ocupat també el càrrec de regidor de Mataró durant més d'una dècada. A més, va entrar al Parlament català el 2004.





VINCULAT A TABARNIA





López Alegre figura entre els impulsors de Tabarnia, un projecte simbòlic llançat fa mesos que defensa la independència de Barcelona i Tarragona de la resta de Catalunya. En el seu moment, va explicar que Tabarnia no seria un partit, sinó un espai de suport als partits no independentistes "perquè no defalleixin i perseverin en la seva tasca de plantar cara" a l'independentisme.





El seu fitxatge a la llista del PP per Barcelona per a les generals del 28 d'abril evidència la renovació que el PP vol dur a terme a les candidatures. 'Gènova' està ultimant les llistes al Congrés i al Senat i la seva previsió és presentar-les íntegrament aquests dies, atès que els partits tenen de data límit el 25 de març per registrar-les davant les juntes electorals.