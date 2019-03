Un comissari recopilava dades de clients del BBVA que després feia servir Villarejo

El cas Tàndem que s'instrueix a l'Audiència Nacional ja té imputat al gruix de la cúpula policial que regia en l'època en la qual Jorge Fernández era el ministre de l'Interior, però la investigació continua llançant noms, com el d'un comissari que s'exercia com a Cap de Secció Operativa a la Comissaria General d'Informació i que segons un intercanvi de correus electrònics que obren en el sumari, hauria recaptat de dos empleats del BBVA dades personals de clients que després utilitzaria en els seus negocis el comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo.









Segons un ofici de la Unitat d'Assumptes Interns adscrita a la causa, l'intercanvi de missatges ha estat aportat al jutjat per la mateixa entitat financera, que va ser requerida per l'Audiència Nacional a presentar quanta documentació tingués al seu abast sobre els treballs que Villarejo va estar realitzant per l'anterior presidència durant prop d'una dècada i que s'ha topat amb un seguit d'emails en els que un empleat proporcionava dades privades de clients a petició de l'inspector cap CR, no imputat fins ara.





Aquests correus però, no eren d'interès per a la peça del cas Villarejo relativa als 'treballs' que va executar per al BBVA, sinó per a la línia d'investigació denominada 'Iron', sobre l'espionatge que va escometre sobre el despatx d'advocats Balder IP per encàrrec d'Herrero y Asociados, un bufet de la competència que el va contractar perquè esbrinés si l'altra signatura li estava robant clients.





En l'informe que Villarejo va presentar a aquest bufet i pel qual hauria cobrat, d'acord a la investigació, almenys 600.000 euros, constaven a més de llistats de trànsit de trucades, dades de moviments de comptes bancaris al BBVA del despatx al qual estava espiant, els mateixos que recull aquest comissari per email directament de dos treballadors de l'entitat financera que li responen des dels seus comptes corporatives.





En un d'ells, datat el 14 d'octubre de 2013, CR diu a l'empleat del BBVA que "a la Comissaria General li interessa conèixer la salut financera de l'empresa Balder IP" i proporciona com a senyals el CIF, el nombre de l'oficina del banc on tenen compte obert i el nom dels possibles apoderats.





Una treballadora de l'entitat li respon l'endemà facilitant el saldo exacte del compte i del dipòsit a termini que té el despatx d'advocats, sense més detalls.





Dues setmanes més tard, CR torna a insistir i sol·licita "conèixer respecte del compte que manté la societat Balder IP si des de juny a desembre de 2012 es va anotar algun ingrés o transferència fora del comú" deixant "aquesta valoració" sobre el que està fora del comú al seu "criteri". Li pregunta si pot "veure els moviments" a l'ordinador de l'empleat "i prendre nota".