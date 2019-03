Francisco González dimiteix de tots els seus càrrecs a BBVA pel 'cas Villarejo'

L'expresident de BBVA Francisco González ha decidit abandonar "temporalment" els càrrecs a la Fundació i al banc mentre conclouen les investigacions en curs sobre el 'cas Villarejo' "i per evitar que s'utilitzi la seva persona per fer mal a l'entitat".









En una carta enviada al president del banc, Carlos Torres, González es mostra convençut que la seva decisió "ajudarà a entendre amb quin rigor, falta d'interès personal i compromís hem treballat durant tant de temps".





González, que demana al seu successor que traslladi la carta al consell d'administració amb tot el seu "afecte i gratitud", assenyala que des de fa un any "hem patit una llarga i contínua agressió mediàtica derivada de les investigacions policial i judicial, sobre un cas de gran repercussió periodística al voltant d'un excomissari de policia i el seu treball al capdavant d'una empresa d'investigació contractada en el seu dia pel banc".





Aquesta és la carta de González a Carlos Torres, que es coneix un dia abans de la celebració de la junta general d'accionistes del banc, que secelebra a Bilbao.









DE L'INTENT DE SACYR A LES PRESSIONS DE BANKIA





Alguns dels desafiaments als quals s'ha remès el banquer són els relacionats amb els 'comptes secrets' de l'any 2000, l'intent de Sacyr d'apropiar-se del banc amb la col·laboració "inexplicable" de part del Govern central, que afegeix, "no va sortir en defensa del banc, com era el seu deure", o a la sortida a Borsa de Bankia, en la qual es va negar a participar malgrat les "enormes" pressions rebudes.





"He dedicat els últims 22 anys de la meva vida a aquesta institució. He treballat dur per a fer-la créixer, transformar-se en una entitat compromesa amb els nous temps, amb la modernitat, la rendibilitat i sempre amb uns principis d'ètica i rigor que continuo compartint amb tots vosaltres", precisa.





González va cedir la presidència al banc el 31 de desembre de 2018 i va renunciar a qualsevol posició executiva i consells d'administració de grup. Únicament mantenia la presidència d'honor del banc i de la Fundació BBVA, tots dos sense cap mena de retribució econòmica.





