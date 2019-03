El Banc d'Espanya s'ha mostrat "una mica insatisfet" amb la reducció del dèficit públic en témer "un altre any en guaret" per a la consolidació fiscal, ja que pronostica una rebaixa de només dues dècimes per a aquest any, fins al 2,5% del PIB, enfront del 2,7% en el que va tancar el 2018.





Així ho ha advertit el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Óscar Arce, durant la presentació de l'informe sobre projeccions macroeconòmiques de l'economia espanyola, en què el Banc d'Espanya eleva una dècima la previsió de dèficit públic per a aquest any, fins al 2,5% del PIB, i la manté en el 2% i en el 1,8% el 2020 i 2021, respectivament.





Arce ha explicat que el panorama en termes pressupostaris ha canviat "molt poc", ja que al desembre ja s'incorporaven algunes de les mesures amb més possibilitats de veure la llum, com l'alça del SMI o la pujada del sou de funcionaris, si bé ha indicat que l'augment d'una dècima de la previsió de dèficit per a aquest any es deu a algunes de les mesures aprovades via reial decret en els anomenats 'divendres socials'.





En concret, ha citat, amb un impacte "relativament petit", mesures com la recuperació del subsidi per a majors de 52 anys, l'exempció de l'IRPF en les prestacions de paternitat o l'augment dels permisos de paternitat.





També ha assenyalat que tot i que es manté la previsió de creixement per a aquest any en el 2,2% en termes reals, l'estimació pel PIB nominal s'ha reduït en tres desenes, fins al 3,6%, el que repercuteix igualment al dèficit públic.





Per contra, contribuirà a la reducció del dèficit l'augment de les bases màximes de cotització, que no es va contemplar al desembre, i l'actualització de les dades de recaptació, que estan sent "positius" a la part final de l'exercici 2018.





En qualsevol cas, davant la previsió d'una reducció de només dues dècimes del dèficit públic, des del 2,7% del PIB estimat en 2018 al 2,5% del PIB aquest any, Arce tem "un altre any en guaret en termes de consolidació fiscal". "Reduir només dues dècimes el dèficit, sent un dels dèficits més alts de la zona euro, a nosaltres ens deixa una mica insatisfets", ha afegit.





POLÍTICA FISCAL "CLARAMENT EXPANSIVA"





A més, ha advertit que si finalment es materialitzen les seves previsions d'un dèficit públic del 2,5% i un creixement del 2,2%, la política fiscal d'aquest any tindrà un to "clarament expansiu i procíclic", de manera que es introduiria estímul en un moment "ja bastant favorable" per si sol.





D'altra banda, Arce creu que en la decisió de la Comissió Europea de treure del procediment de dèficit excessiu (PDE) a Espanya creu que "dominarà" l'haver rebaixat el dèficit públic per sota del 3% del PIB, si bé ha recordat que amb la literalitat de les normes europees, la decisió també es basa en altres elements, com les condicions sobre la sostenibilitat de la reducció del desajustament.





DEUTE





Respecte al deute públic, ha pronosticat una reducció "molt gradual", que situarà la ràtio de deute públic al voltant del 95% del PIB l'any 2021, pel que ha subratllat que ha de desplegar una estratègia de consolidació fiscal per portar aquest nivell a cotes "manejables". Això sí, ha realitzat una lectura "positiva" del fet que bona part del deute públic espanyol es trobi en mans d'estrangers, ja que evidencia "confiança en l'economia espanyola", tal com es constata en els resultats de les últimes subhastes del Tresor.





Així mateix, preveu que la capacitat de finançament davant la resta del món baixi per sota de l'1% del PIB, a causa de cert deteriorament del superàvit de béns no energètics i serveis.





SENSE CONTAGI D'ITÀLIA PERÒ PREVISIBLE MENYS CONSUM DE LLARS





L'organisme supervisor manté les seves previsions de creixement per a l'economia espanyola en el 2,2% aquest any, el 1,9% el 2020 i el 1,7% el 2021, en línia amb les anticipades al desembre, a causa de que es compensa entre si el comportament recent de l'activitat, una cosa "més dinàmic del que s'esperava". No obstant això, constata un "cert empitjorament" de les perspectives de curt termini com a conseqüència del deteriorament del context exterior.





El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya ha indicat que el contagi de la situació a Itàlia ha estat "molt modest", encara que sí es va produir "algun diferencial" en els inicis de la crisi financera transalpina, si bé després "es moderar prou". De fet, els últims episodis de tensionament a Itàlia "no han tingut una translació tan intensa en el deute espanyol i portuguesa", pel que ha insistit que l'efecte és "molt modest" de moment".





No obstant, ha advertit que si Itàlia s'enfronta a un escenari pitjor que l'actual, amb un tensionament financer "greu", li afectarà "molt" a la zona euro i per tant a l'economia espanyola.