María Eugenia Coronado, nova directora general de la Fundació Naturgy

María Eugenia Coronado ha estat nomenada directora general de la Fundació Naturgy, en substitució de Martí Solà, que ocupava el càrrec des de 2013. El Patronat de la Fundació va aprovar el nomenament en la reunió d'aquest mes.





El president de la Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, ha manifestat que "hem nomenat María Eugenia Coronado per la seva llarga trajectòria com a gestora, la seva experiència internacional i la visió que té dels aspectes socials i d'innovació. Amb ella aconseguirem impulsar i executar amb precisió les activitats de la Fundació en tots els territoris on Naturgy desenvolupa la seva activitat".





Villaseca va agrair també a Martí Solà seva gran aportació a la Fundació, que s'ha convertit en un referent del sector en matèria de lluita contra la vulnerabilitat energètica. Solà culmina així una extensa i reeixida carrera de 33 anys en el grup Naturgy. "Martí ha estat clau en aquesta última etapa al capdavant de la Fundació per a posar en marxa els projectes ambiciosos de vulnerabilitat energètica amb què estem donant suport a moltes famílies per tot Espanya".





Coronado va assegurar que assumeix aquest nou repte "amb il·lusió i amb el convenciment que la Fundació Naturgy té molt a aportar no només al debat sobre el futur del sector energètic, sinó també a la societat i, especialment, els vulnerables".





María Eugenia Coronado és llicenciada en Contaduría Pública per la Pontifícia Universitat Javeriana de Bogotà. Es va incorporar a Naturgy el 2001, com a directora Econòmic-Financera de diversos negocis a Llatinoamèrica. Posteriorment, va exercir de directora financera a Itàlia i el 2007 va tornar a Llatinoamèrica com a directora de gestió i posteriorment directora d'Ingressos regulats Llatinoamèrica i Data Officer de Llatinoamèrica.





La Fundació Naturgy, fundada el 1992 per la companyia energètica, ha iniciat un camí de transformació, per a posicionar-se com un referent en la lluita contra la vulnerabilitat, i en la promoció de l'eficiència energètica i la innovació tecnològica.





Desenvolupa programes d'acció social, tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions per pal·liar la vulnerabilitat energètica, a través de projectes de rehabilitació energètica, programes de voluntariat i formació través de l'Escola d'Energia.





Una altra de les grans línies d'acció són les activitats de divulgació i formació sobre energia i medi ambient, amb l'objectiu de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible. I, entre els més joves, compta amb una àmplia cartera de programes educatius sobre eficiència energètica i innovació tecnològica. En l'àmbit cultural, promou accions orientades a la preservació i difusió del patrimoni històric del sector del gas i l'electricitat.