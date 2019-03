La Fundació Joan Miró ha complert amb un "desig" de l'artista català en avançar dos metres de la paret seu mític gran 'Tapís', d'una tona de pes, i que els visitants podran visualitzar de forma completa en el seu parteixi del davant i del darrere com si d'una escultura es tractés, com han explicat la conservadora Teresa Montaner i la restauradora Elisabet Serrat.

La fita, que el director de la fundació, Marko Daniel, considera històric, s'emmarca en un procés de conservació de l'obra, 40 anys després de ser penjada al mateix lloc, i que, per a la sorpresa dels conservadors, es troba en "perfecte estat", si bé els vermells i grocs de la part davantera han perdut vivacitat.





Des de fa tres setmanes, Serrat treballa en l'obra de 7,5 per 5 metres, feta per Miró i l'artesà tèxtil Josep Royo al costat de teixidores anònimes, i que han despenjat a través d'una grua i un sistema de politges, que ara es pot veure al costat d'una càmera que mostra els treballs de Serrat, que els visitants poden observar.





Un cop finalitzi aquest treball el dilluns, els visitants podran donar la volta per tota la peça a partir del proper dimarts i fins al 12 de maig, i així gaudir de la "la dimensió matèrica" de tota l'obra, gaudint també de la part del dors.





En l'operació, de 20.000 euros i finançada a través d'un sopar benèfic, no s'han trobat insectes, ni desperfectes entre els materials a base de madeixes i llanes de cotó, lli, jute, cànem i niló, que a la part de darrere es troben protegides per una gran tela, que només han aixecat dos metres davant el bon estat general del tapís.





"No ho hem tingut ni d'aspirar ni netejar", ha subratllat Serrat, que sí que ha passat una aspiradora fred i una neteja mecànica sense productes químics més per conservar que per reparar res, i també per treure tensió sobre tots els grups de nusos i llanes aixafats contra la paret des de 1979.





És un treball "que normalment no es pot veure", ha significat Daniel, mentre que el nét de Miró, Joan Punyet, ha destacat el content i feliç que es va mostrar Royo en una visita recent a la qual li va explicar el projecte.





Punyet Miró ha subratllat la importància del tapís que Miró va projectar per a la fundació, en el seu treball constant amb l'experimentació, i l'ha circumscrit a una de les "tres menines" de l'artista català a nivell de tapissos: un altre d'ells va ser destruït amb el atac de les Torres Bessones l'11-S i el tercer es troba a la National Gallery de Washington.





JOC AMB ELS VOLUMS





Apartar el tapís de la paret ha permès veure també el ordit i la trama per darrere, tenint en compte que els nusos que, en aquest tipus de treballs mil·lenaris es troben a la part dorsal, en aquest cas estan tant davant com darrere perquè Miró aspirava a jugar amb els volums.





Un cop descobert el bon estat i "explosió de vida" de la part posterior i constatat que alguns colors davanters s'han apagat, la fundació iniciarà ara un estudi colorimètric i d'estudi sobre l'origen dels materials per entendre per què el tapís no ha cedit ni un mil·límetre.