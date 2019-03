El director mèdic de la Unitat Avançada de Salut Bucodental de Equip de la Torre, Manuel V. de la Torre, ha alertat de l'existència de "estafes" en algunes clíniques dentals "allunyades de la deontologia professional i l'interès sanitari" que plantegen " trampes "als pacients. "Ningú dóna duros a pessetes", comenta.





Primer va ser el tancament de Funnydent, que va deixar més de 2.000 damnificats. Després, la detenció de la cúpula de Vitaldent per frau i blanqueig de capitals. I, fa uns mesos, el de la cadena iDental, amb desenes de milers de pacients afectats i 14 detinguts. "Aquests han estat els més coneguts, però gairebé tots els mesos ens assabentem del sobtat tancament d'alguna petita cadena de clíniques dentals que ha deixat en situació de desemparament als seus pacients, sobretot en les grans ciutats on la competència és més gran", explica de la Torre.





Per evitar riscos amb motiu del Dia Mundial de la Salut Bucodental, que se celebra aquest dimecres, l'especialista en cirurgia oral i implantologia aporta deu 'regles d'or' a l'hora de triar al dentista de confiança. La primera: qui gestiona la clínica. "El pacient no ha de tenir objeccions a l'hora de preguntar de qui és la clínica", assegura. Igualment, demana analitzar amb cautela les polítiques de preus i descomptes, ja que "ningú dóna duros a pessetes".





"L'exemple el tenim en els esmentats casos de suposades estafes com la de iDental. Normalment, una política de descomptes continuats com les que s'apliquen en determinades clíniques dentals només pot respondre a tècniques comercials enganyoses (amb molta lletra petita) o la reducció en la qualitat dels materials amb què es treballa. Una mala elecció per preu ens pot sortir molt car, perquè no hi ha res més valuós que la nostra salut", detalla el doctor, que adverteix especialment contra la figura del comercial, que" no ha de existir en una clínica".





De la Torre demana també desconfiar de les "solucions miracle" per a tractaments, sobretot de casos complexos. "És veritat que els últims avenços tecnològics en el camp de l'odontologia ens permeten fer coses que fa deu anys eren impensables, però un bon dentista sempre utilitzarà tècniques que estiguin clínica i científicament demostrades", recorda.





UN DENTISTA CERTIFICAT I AMB TRACTE HUMÀ





En aquesta línia, aposta per la política de 'valor de la dent'. "Un bon dentista sempre farà l'impossible per salvar i conservar una dent natural, mostrarà una actitud conservadora i desplegarà un bon coneixement de tècniques restauradores que li permetin oferir alternatives al pacient. L'implant és una opció de tractament molt bona, sempre que es hagin esgotat totes les opcions per mantenir les dents del pacient. Quan sorgeixin dubtes sobre el tractament plantejat, no cal ser tímid i cal preguntar", argumenta.





D'altra banda, anima a "desconfiar" de les clíniques que tinguin una alta rotació de dentistes diferents per abordar un mateix tipus de tractament. En aquest sentit, també aconsella trobar un professional que doni prioritat a les urgències: "Un bon dentista sap l'important que és poder donar resposta a les urgències dels seus pacients de forma prioritària, almenys per poder valorar el problema i establir la gravetat del mateix".





Per trobar un professional així, que tingui un tracte humà amb el pacient i compti amb un certificat de qualitat homologat per entitats reconegudes, aconsella buscar referències entre amics i familiars, així com no renunciar a buscar comentaris sobre els dentistes en xarxes socials i Internet, on "és fàcil trobar informació de la clínica i de possibles pacients descontents o satisfets".