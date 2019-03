Gerard Piqué, únic representant blaugrana a la llista més complicada de la selecció catalana

MÉS INFORMACIÓ Un gran Messi torna a classificar el Barça per a quarts de final

Gerard López ha donat a conèixer aquest migdia a la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF) la llista de jugadors disponibles per a l'amistós que es disputarà el proper dilluns 25 de març a Montilivi entre la selecció de Catalunya i la de Veneçuela.





La convocatòria del combinat català destaca per la presència d'un únic jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, que es va retirar de la selecció espanyola el passat estiu després del Mundial de Rússia. La llista ha quedat marcada per la negativa de tres equips de Laliga, el Valladolid, l'Osca i el Rayo Vallecano, que han decidit sobreposar els seus objectius en la competició domèstica i prohibir als seus jugadors, d'aquesta manera, anar amb l'elenc de Gerard López.





Les dificultats de confeccionar aquesta convocatòria han obligat el tècnic català a reduir el nombre de jugadors a 20, amb l'opció de ampliar-se a 22.

Després de la negativa de Rayo, Valladolid i el Huesca, Catalunya perd a Jordi Masip, Rubén Alcaraz i al segon tècnic Sergio González per part del conjunt vallisoletà, a Alberto García i Álex Moreno per part del quadre vallecà i a Enric Gallego i Àlex Gallar per decisió del Huesca.

Tal com ha comentat el mateix seleccionador català, "les últimes 24 hores han sigut una bogeria. Per Nadal depenia més dels nois que dels clubs. Però en aquest tram de temporada hi ha clubs que s'estan jugant moltes coses importants", va explicar.



Però Gerard López també ha reconegut que entén i respecta les situacions de cada equip i ha argumentat que tothom té la llibertat de decidir i de mirar pels seus interessos.





A més, després de la crida de Luis Enrique als jugadors del FC Barcelona Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, el Girona i l'Espanyol lideren la convocatòria de la selecció de Catalunya amb quatre representants dels dos equips.





D'aquesta manera, la llista al complet és la següent:

Porters: Edgar Badia (Elx), Isaac Becerra (Nàstic).

Defenses: Marc Bartra (Betis), Martín Montoya (Brighton), Aleix Vidal (Sevilla), Marc Cucurella (Eibar), Gerard Piqué (Barça), Marc Muniesa (Girona), Víctor Sánchez (Espanyol) i Dídac Vilà (Espanyol).

Migcampistes: Joan Jordà (Eibar), Oriol Romeu (Southampton) i Xavi Hernández (Al-Sadd), Àlex Granell (Girona), Aleix García (Girona), Pere Pons (Girona) i Óscar Melendo (Espanyol).

Davanters: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City) i Marc Cardona (Eibar).