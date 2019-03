Torra ordena retirar els llaços per por d'un delicte de desobediència

Torra claudica amb la retirada dels llaços grocs. La Generalitat ha difós una nota de premsa aquest dimecres a última hora de la tarda en què reconeix de forma alambinada que retirarà els llaços grocs, encara que només perquè el Síndic de Greuges així li ho ha recomanat.





En el text, el president que "no dóna ni donarà cap ordre com li havia exigit la Junta Electoral Central (JEC)", però tot seguit afirma que seguirà el que recomani el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.





Ja que el síndic va declarar aquest dimecres que el convenient és que Torra acati la petició de la JEC, el president pot escudar-se en Ribó per no quedar malament davant les bases independentistes.





No obstant això, el Síndic ja va comunicar divendres passat la seva posició a Torra, tant telefònicament com a persona, de manera que el president de la Generalitat només ha estat guanyant temps durant aquests dies per avivar la tensió política que viu a Catalunya.





En una atenció als mitjans aquest dimecres, Ribó ha explicat que ha recomanat a Torra que es retirin els llaços i 'estelades': "Fora del període electoral i després del període electoral, tothom, també les autoritats públiques, han de tenir la llibertat de penjar aquesta simbologia, però durant el període electoral les autoritats públiques han d'abstenir-se d'això".





GUANYAR TEMPS I GENERAR TENSIÓ





Fora de pla pel judici del 'procés', Torra ha utilitzat com un 'bumerang' l'ordre de la Junta Electoral per recuperar protagonisme.





L'amenaça que la negativa a retirar els llaços i estelades pogués derivar a la via penal, mitjançant una acusació de la Fiscalia per delicte de desobediència --penat amb 2 anys d'inhabilitació i multa--, han pesat en el moviment de Torra, encara que el president hagi intentat posposar la seva decisió al màxim per treure un rèdit polític.