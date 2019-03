La declaració del jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal com investigat al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la logística de l'1-O, prevista per a aquest divendres, s'ha suspès després que la seva advocada, Olga Tubau, i procurador han presentat la renúncia a representar-lo.





Segons ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el mateix Vidal ha sol·licitat la suspensió, que estava assenyalada per a les 16 hores, després que la magistrada Alejandra Gil, la acordés a petició del propi investigat, i queda suspesa sense nova data.





Vidal ja va comparèixer en aquest mateix jutjat, davant el magistrat mort Juan Antonio Ramírez Sunyer, el 13 de febrer de 2018, i en aquest moment, Vidal només va respondre a la seva advocada i va manifestar que les seves afirmacions al febrer de 2017 sobre que el Govern tenia dades fiscals dels catalans de manera il·legal i que hi havia una partida per al referèndum no eren certes, i que ho va dir en el marc d'un acte polític.





Per a aquest divendres està prevista la declaració com investigat del director comercial i de màrqueting de l'Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Martí Patxot, per un presumpte delicte de desobediència pels anuncis emesos del referèndum.





La magistrada l'ha citat a les 16.30 hores perquè expliqui els detalls de l'emissió d'anuncis de la campanya de difusió de l'1-O en els mitjans públics de televisió, ràdio i mitjans digitals per encàrrec de la Generalitat a la CCMA al setembre de 2017.