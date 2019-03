El director Daniel Anglès portarà de nou a Barcelona 'Rent', el musical "que va revolucionar la generació dels 90", i que es va representar per primera vegada a la capital catalana fa vint anys i que es podrà veure a partir del 23 de març fins el 26 de maig al Teatre Condal.





Ho ha explicat en roda de premsa aquest dijous Anglès juntament amb els 17 membres que formen el repartiment, entre ells Peter Vives i Iñaki Mur, i han explicat que es tracta d'una obra amb una gran energia i positivisme que "mai passa de moda" .





Basat en l'òpera de Jonathan Larson i inspirada en 'La Bohème' de Puccini, 'Rent' explica la història d'un grup de joves de l'East Village de Nova York que a finals del segle XX "lluiten per aconseguir l'acceptació social a través de el seu art ".





Es tracta d'una història de "passions, sentit de l'amor, lluita i creativitat" que ha estat guardonada amb quatre premis Tony i un Pulitzer, entre altres, traduït a més de 22 idiomes i representat en més de 235 països.





Anglès ha explicat que l'espectacle neix a principis dels noranta per la convicció Larson que els escenaris de Broadway, presos en aquest moment per grans musicals com 'Cats' o 'Els Miserables', han de comptar històries amb les que el públic pugui sentir identificat.





UN CANVI GENERACIONAL





Així mateix, el director ha assenyalat que, tot i els anys transcorreguts des de la seva estrena a Broadway, 'Rent' ha mantingut el seu èxit i s'ha "convertit en un clàssic" que segueix plantejant preguntes que encara no té resposta.





Precisament, un dels grans problemes amb què Anglès considera que es pot establir un paral·lelisme és amb la "dificultat dels barcelonins i els joves d'avui en dia en general per llogar un habitatge".





Igualment, l'equip ha assenyalat que es tracta d'un dels pocs musicals que visibilitza la comunitat LGTBI i en el qual es posen sobre l'escenari "tres històries d'amor d'orientació sexual diversa".





FUNCIONS ESPECIALS





L'equip ha assenyalat que l'espectacle comptarà amb una "funció relax" de caràcter inclusiu per a qualsevol persona que vulgui viure aquesta experiència teatral i tingui unes necessitats específiques i que es farà durant la segona setmana d'abril.





Anglès ha explicat que també es faran dues funcions especials més, una "Vip experience 'que permetrà accedir al Teatre una hora abans de l'inici de la funció per visitar el' backstage 'i una altra en què es podrà" conversar amb els actors "en finalitzar l'espectacle.