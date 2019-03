Un guàrdia civil, sobre l'1-O: "Mai m'havien escopit per fer la meva feina"

Un sergent primer de la Guàrdia Civil que va estar en un centre de votació durant el referèndum l'1 d'octubre de 2017 ha fet un relat detallat del que es va trobar allà i de les dificultats que l'agent considera que va tenir per complir el mandat judicial de impedir la votació i requisar el material electoral, així com les "agressions verbals" i "amenaces" que li van dirigir els manifestants.





"Vaig patir un dany moral. Jo vaig anar a complir una ordre judicial i vaig ser insultat, no sé si perquè sóc guàrdia civil. M'he quedat com em miraven, no sé si amb menyspreu o amb odi. A mi mai m'havien escopit per fer la meva treball. Aquelles persones es van comportar, per dir una paraula que potser no és l'adequada, com a delinqüents", ha explicat el sergent primer, visiblement afectat.





En un testimoni sobre el que va viure en l'1-O, en el qual no ha estat interromput en cap moment, l'agent de l'Institut Armat ha explicat al tribunal que aquell dia només va acudir a un local de votació, al centre d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), sobre les onze del matí.





A aquesta hora ja sabia que els seus companys havien tingut "moltes dificultats" per complir el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en altres centres, però fins que no ho va veure personalment no es va fer "a la idea".





Segons el testimoni, quan va arribar al col·legi electoral el grup en el qual estava integrat, es van trobar amb unes desenes de persones a l'exterior que es van acostar a ells i en el camí fins a la porta els van començar a insultar, cridant-los "assassins, fills de puta "i a cridar" fora les forces d'ocupació".





"A mi el que em va fer mal van ser les mirades. Em van escopir diverses vegades. I això al llarg de 40 metres", ha ressaltat.