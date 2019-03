El Museu de les Aigües recupera una cascada realitzada per Gaudí

Quan semblava que es coneixia tota l'obra de Gaudí, el Museu de les Aigües, situat a Cornellà de Llobregat, ha recuperat una peça dels inicis de l'arquitecte, una cascada d'aigua de la Casa Vicens.





La font és una "peça excepcional" en paraules de Daniel Giralt-Miracle, historiador i crític especialista en Gaudí, i responsable del projecte. Es tracta de la creació d'un jove gaudia que als 31 anys va dissenyar aquesta font en forma de cascada per al jardí de la casa d'estiueig de la família Vicens a la Vila de Gràcia.









La font en qüestió, de 10 metres d'alt per 10 d'ample, es podrà veure al jardí del Museu de les Aigües però el seu emplaçament natural era a la mateixa casa de Barcelona. Situada a 10 metres de la façana, la idea de Gaudí era que aquesta font no només filtrés la llum solar de la tarda sinó que refresqués la llar de la família. Funció que va complir perfectament durant 60 anys fins que el Pla Porcioles, la parcel·lació del terreny i la situació econòmica dels hereus dels Vicens van dur a terme el seu ensorrament.





Giralt-Miracle va encapçalar aquest projecte després que se li acostés la Fundació Agbar per renovar i ampliar l'oferta del museu. Va ser llavors quan van recuperar els plànols que havia realitzat Gaudí per a la font i l'han reproduït de manera fidedigna usant els mateixos materials amb les que va realitzar l'original.









Feta a partir de 27.000 maons i 3.000 rajoles, la cascada té un arc parabòlic sobre el qual hi ha un pas interior. A dalt dels dos pilars situats a cada extrem, hi ha els dipòsits que permeten que l'aigua brot, recreant els efectes naturals ideats per l'arquitecte.





Els maons utilitzats s'han fabricat artesanalment, un a un, a la manera com es feia en l'època. Pel que fa al procés constructiu, no s'ha afegit cap tipus de reforç estructural, més enllà dels maons i el morter originals. També es va fer una maqueta de paraboloides hiperbòlics, una mena de pilot a escala, per buscar solucions constructives de la part més complicada i singular de la font.





"La guinda del pastís"





La directora del Museu de les Aigües, Sonia Hernández, s'ha mostrat molt orgullosa de poder presentar aquesta cascada que ha qualificat com "la cirereta d'un pastís molt gran". I és que aquesta font forma part d'unes reformes de l'oferta museística que pretén ser un nou impuls per augmentar les xifres de 45.000 visitants que rep a l'any.









Hernández ha explicat que la font es podrà visitar a partir de Setmana Santa, quan el museu va obrir al públic els jardins, on a més de trobar tota mena de fonts, finalment es trobaran amb aquesta obra de Gaudí.





Malgrat que la font es va planejar per a la Casa Vicens, Hernádez assegura que ara "està en el lloc on havia d'estar si es volia recuperar" ja que des de les instal·lacions del Museu de les Aigües s'abasteix d'aigua al 50% de la ciutat de Barcelona.