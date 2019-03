La Fundació Agbar ha estat escollida com la més transparent d'Espanya complint 19 dels 20 criteris que avalua anualment la prestigiosa Fundació Compromís i Transparència, en el marc de la classificació de transparència de fundacions d'Espanya.





Se situa així al capdavant del total de les 120 fundacions analitzades en l'informe Construir Confiança, que valora la transparència i el bon govern d'aquest tipus d'organitzacions, ha informat aquest dijous en un comunicat.





En aquest sentit, ha estat especialment rellevant l'adequació del propòsit de la fundació amb els objectius, problemes i necessitats que justifiquen la seva pròpia existència.





Així la Fundació Agbar, que centra la seva acció en col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta de Catalunya, ha donat en l'últim any importants passos per definir millor la seva acció social i convertir-se en una organització més transparent , a través de les actuacions definides en el seu Codi Ètic i noves mesures de transparència aprovats pel seu Patronat, ha defensat.





El director de la Fundació Agbar, Eduard Pallejà, ha manifestat la seva satisfacció per l'elecció, que suposa un reconeixement a l'aposta decidida de la fundació d'impulsar millors pràctiques en transparència i bon govern.





"Som molt conscients que en l'actualitat hem de respondre a les exigències d'informació i no es tracta només de treballar en la nostra missió, i fer-ho de forma adequada, sinó de fer la nostra tasca visible, transparent i comprensible per als altres i, en particular , per a tots els col·lectius que es veuen beneficiats per la nostra activitat", destaca.