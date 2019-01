Agbar s'obre encara més a la participació i diàleg amb la ciutadania

Agbar ha constituït el seu Consell Assessor de Participació, Transparència i Acció Social, que té com a objectiu principal convertir-se en un fòrum de trobada per establir un diàleg ferm sobre els aspectes socials i d'innovació de la gestió de l'aigua a Catalunya i l'àrea metropolitana de Barcelona .





La primera sessió d'aquest Consell Assessor - celebrada aquest dimarts 22 de gener- ha aprovat les àrees temàtiques i ha seleccionat les línies de treball més importants per a aquest 2019.





El Consell està constituït per 15 persones representatives de la societat i experts, així com quatre representants d'Agbar i celebrarà quatre reunions al llarg d'aquest any.





Aquesta iniciativa respon al compromís de la companyia d'obrir-se encara més a la participació ciutadana i al diàleg amb els diferents col·lectius.









Els seus debats i conclusions s'estructuraran sempre amb la perspectiva d'aprofundir en la Participació, la transparència i l'acció social en tres àrees: medi ambient, canvi climàtic i recursos hídrics; economia i gestió de l'aigua; i diàleg i compromís social.





A més, aquest consell realitzarà diagnòstics i identificarà tendències en aspectes clau vinculats amb l'activitat d'Agbar, realitzar recomanacions i línies de treball futures; actuar com a eina de compliment de la política de desenvolupament sostenible i de transparència, el seu codi ètic i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides; així com ser portaveu i altaveu de les millors pràctiques socials i d'innovació d'Agbar, especialment en relació a la protecció a col·lectius vulnerables.





Aquests són els integrants del Consell Assessor: