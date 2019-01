Ángel Simón ​defensa la col·laboració públic-privada com a via en la gestió de l'aigua

El president d'Agbar i vicepresident executiu de Suez, Ángel Simón, ha alertat aquest dijous de la falta d'inversió per millorar la depuració de l'aigua de l'àrea metropolitana, que ha qualificat de "necessitat imperiosa".









En una conferència PwC Talks La Vanguardia que ha estat moderada pel soci director de la consultoria a Catalunya, Ignacio Marull, Simó també ha defensat la col·laboració publicoprivada com a única via per a la gestió de l'aigua: "No hi ha debat".





Creu que la col·laboració entre administracions i entitats privades és l'única via possible per afrontar amb èxit els reptes de futur del sector, que ha situat en l'eliminació de la pobresa i l'accés a l'aigua, el seu sanejament i l'estrès hídric que viuran les grans urbs.





Simón ha explicat que des que Aigües de Barcelona va assumir la depuració de l'aigua de l'àrea metropolitana han posat de manifest en més d'una ocasió la necessitat d'inversió.





Preguntat pel concepte de 'remunicipalització', Simón ha assegurat que aquest és un invent comunicacional i que el servei de l'aigua és clarament públic i de competència municipal, i ha asseverat que la gestió pública no és ni més eficient ni més barata: "El aigua que cau del cel és gratis però portar-la a les cases no ho és".





També ha defensat l'economia circular i un model de gestió de recursos més sostenible sempre que les mesures "no siguin massa oneroses per a la societat" i ha valorat el Ministeri per a la Transició Ecològica com un primer pas cap a aquest fi.





BARCELONA





Sobre la situació política a la capital catalana, Simó ha afirmat que falta estabilitat perquè la marca Barcelona torni a ser un "valor afegit" per a les empreses que comercien a l'exterior.





Ha recordat que en la dècada dels 90, quan venia a l'estranger, el producte sempre anava acompanyat de la marca Barcelona: "Una determinada situació de la ciutat ajuda a les empreses a vendre el producte perquè li dóna un valor afegit i avui ja no és així ".





"Com tornem a posar Barcelona al món perquè sigui una firma que t'està aportant valor i no que resta valor? Necessitem tranquil·litat i seguretat institucional", ha conclòs.