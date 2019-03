Colau ha d'indemnitzar amb quatre milions les constructores de Glòries

L'Ajuntament de Barcelona ha d'indemnitzar amb més de quatre milions d'euros a les empreses constructores que van iniciar el túnel de les Glòries per haver rescindit el contracte.









El concurs per a aquesta obra el va convocar i el va atorgar el govern municipal de Xavier Trias, antecessor d'Ada Colau. Segons informa 'El Confidencial', els plans que el consistori va lliurar a les constructores estaven equivocats, el que va fer retardar les obres i va originar un sobrecost del 40 per cent.





El jutjat de primera instància número 1 de Barcelona ha sentenciat condemnant al consistori.





L'obra havia estat adjudicada a una unió temporal d'empreses (UTE) formada per Rogasa, Copisa, Comsa i Benito Arnó, per 60 milions d'euros. El cost es va augmentar fins als 100 milions per deficiències en les estructures del subsòl i pel nou traçat del túnel. L'empresa municipal Bimsa va decidir anul·lar el contracte i es va iniciar la polèmica.





Ja amb Ada Colau com a alcaldessa, el consistori va demanar indemnitzacions a les constructores pel retard de les obres, i les companyies van demandar a Bimsa i l'equip municipal per la rescissió del contracte.





Finalment, després de la resolució judicial, l'Ajuntament ha de pagar 4.080.000 a les empreses. La decisió pot ser recorreguda a l'Audiència.