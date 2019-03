Espanya manté el fus horari

Espanya mantindrà la seva actual fus horari i el canvi d'hora estacional, que es produirà de nou el proper 31 de març, quan s'avançarà el rellotge una hora per adaptar-se al denominat horari d'estiu.





Així ho ha avançat la portaveu del Govern i ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





Celaá ha explicat que el Govern central ha estudiat l'informe encarregat a la comissió d'experts en què s'ha revisat el fus horari, sobre el qual no es planteja "cap canvi".





"Espanya porta emprant el mateix fus horari des de fa més de 30 anys, que coincideix amb el d'Alemanya i es remunta a l'època franquista", ha indicat.





A més, ha assenyalat és que una altra qüestió "menys concloent" analitzada és el canvi d'hora estacional, que es produeix a Espanya des de fa 45 anys. "Aquest dia 31 (de març) avançarem el rellotge de facto", ha assenyalat per recordar que s'avançarà una hora el rellotge per adequar-lo a l'horari d'estiu i un nou canvi tornarà a produir-se a finals d'octubre retardant el rellotge per adaptar a l'horari d'hivern.





Celaá ha comentat que, després d'aquests mesos d'anàlisi, la comissió d'experts no ha arribat a cap "resolució concloent", tenint en compte la "gran quantitat de repercussions d'impacte" que té aquesta mesura en camps com l'econòmic o el cultural.





La ministra ha ressaltat que quan el CIS va preguntar als espanyols amb quin horari preferien quedar-se definitivament, aquests van respondre que el d'estiu, mentre que els experts recomanen que sigui l'horari d'hivern.





Celaá també ha recordat que a nivell europeu tampoc s'ha produït cap conclusió concloent ni vinculant. "Ens hem tornat a emplaçar a que això vagi a estudi fins al 2021 -ha apuntat-. Veurem si la nova presidència de la UE l'acull o si considera que això no té la mateixa utilitat per a seguir decidint".





Tradicionalment, l'últim diumenge de març és quan es realitza el canvi d'hora per adaptar a l'horari d'estiu pel que a les 2.00 de la matinada, hora catalana, s'avancen els rellotges fins a les 3.00 (la 1.00 de la matinada a Canàries passarà a ser les 2.00). El canvi es produeix de nou l'últim diumenge d'octubre, per adaptar a l'horari d'hivern pel que a les 3.00 de la matinada els rellotges es retarden a les 2.00.





La Comissió Europea va presentar una proposta per posar fi als canvis d'hora durant 2019. Al principi aquest 31 d'març anava a ser l'últim canvi d'hora que es realitzaria a la Unió Europea, però el Parlament Europeu ha demanat retardar fins a 2021 la eliminació dels canvis d'hora proposat per la Comissió Europea.





Els Estats membres han de comunicar com a molt tard a l'abril de 2020 si es quedaran amb l'horari d'estiu o amb el d'hivern.





Si opten per la primera opció, l'últim canvi d'hora tindrà lloc al març de 2021, mentre que el rellotge es canviarà per última vegada a l'octubre de 2021 en aquells països que decideixin romandre en l'horari d'hivern. Tot i la petició del Parlament Europeu, els Vint-i-vuit tornaran a debatre sobre aquesta qüestió al juny.