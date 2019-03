La Caixa destina sis milions a investigació mèdica a l'Hospital Clínic

L'Hospital Clínic de Barcelona i La Caixa han signat una aliança estratègica per la qual la fundació bancària aportarà sis milions d'euros durant cinc anys per impulsar la recerca en immunoteràpia, millorar l'atenció a malalts -sobretot en el final de la seva vida- i formar metges postdoctorals.









Ho han explicat en roda de premsa aquest divendres el director general del Clínic, Josep Maria Campistol, i el president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, que han signat un acord que destinarà 4,5 milions de la seva aportació a la investigació en ampliar els tipus de tumors a tractar amb la immunoteràpia gènica carts.





Els limfòcits són cèl·lules del sistema immunitari que combaten els tumors, i la immunoteràpia es basa en modificar limfòcits de pacients en els quals han fallat i s'ha desenvolupat un càncer, i aconsegueix que les mateixes cèl·lules el combatin.





El Clínic l'ha aplicat en limfoma i leucèmia limfoblàstica amb el projecte ARI, i els experts del centre Manel Juan i Álvaro Urbano han detallat que enguany s'avançarà en un CART per mieloma múltiple, i el 2020 per a un altre tipus de càncer: "Servirà per a molts altres tumors, perquè ja estan servint els nostres limfòcits "i només cal trobar la manera, ha celebrat Joan.





Campistol ha destacat el salt qualitatiu que suposarà per a la unitat, que "és l'única secció d'immunoteràpia de l'Estat" i col·labora amb l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i el Banc de Sang i Teixits, alhora que ha destacat que el nou assaig clínic d'aquest any replicarà l'experiència a 11 hospitals espanyols.





Preveuen fabricar línies d'immunoteràpia, per a les que es patenta el constructe, i que suposen un estalvi per al sistema de salut perquè són més barates que les desenvolupades amb les farmacèutiques, amb la idea d'arribar a la sostenibilitat i generar beneficis -encara que siguin marginals- que serveixin per ampliar-les.