Els Mossos comproven la retirada de llaços grocs en edificis de la Generalitat

Els Mossos d'Esquadra tenen ordres de dirigir-se a tots els edificis públics de l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades o dependents per comprovar la retirada de simbologia com els llaços grocs, per donar compliment a les instruccions de la Junta Electoral Central (JEC) des de les 12.30 hores d'aquest divendres.





En un document, la Comissaria Superior de Coordinació Territorial del cos ha indicat que, sempre que sigui possible, aquestes comprovacions les facin agents de paisà.





I ha detallat que, en cas de trobar simbologia, cal instar els responsables dels edificis per ordenar-los que retirin banderes estelades, llaços grocs o blancs amb ratlles vermelles o altres de significat semblant, així com fotografies de candidats o polítics i pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista que contingui imatges o expressions coincidents o similars a les usades per qualsevol de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.





Els agents han de comprovar que els responsables dels espais realitzen aquesta ordre i "en cas que aquesta persona, un cop transcorregut aquest temps, no el porti a terme, els agents hi desplaçats faran la retirada ells personalment".





També hauran d'aixecar una acta per fer constar la filiació de la persona a la qual s'han dirigit, els resultats obtinguts i les accions realitzades pels agents.





La tarda d'aquest divendres, agents de Mossos s'han dirigit a edificis com la seu de la Conselleria de Justícia, on han revisat la retirada de folis en els quals posava la paraula 'groc'.