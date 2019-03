DIA proposa indemnitzacions de 30 dies per any i prejubilacions al 90% de salari per l'ERO

Dia ha proposat als sindicats una indemnització de 30 dies per cada any treballat, amb un límit de 12 mensualitats, i prejubilacions retribuïdes amb fins a un 90% del salari net per a la franja d'edat entre 62 i 65 anys per l'ERO anunciat per la companyia.





Així ho ha comunicat CCOO després de la reunió mantinguda avui, on l'empresa hauria proposat una adscripció voluntària a l'ERO amb permutes, exceptuant els majors de 57 anys o la creació d'una borsa d'ocupació durant 12 mesos només per contractar en supermercats Dia.





En el cas de mobilitat geogràfica, s'abonaria les despeses de mudança i 4 dies de llicència retribuïda més els dies de conveni, 560 euros al mes durant 4 mesos i un període de 6 mesos d'adaptació, durant els quals el treballador, en cas de no adaptar-se, podria acollir a l'ERO.





TANCAMENT DE BOTIGUES AL JUNY





Les botigues que no es puguin vendre es tancaran abans del 30 de juny de 2018, mentre que les que estiguin en tràmits romandran obertes fins al 30 de juny, podent-se ampliar en funció de l'oferta final.





Al seu torn, als magatzems afectats, als carreters se'ls donarà el curs que els acredita per rebre el 'carnet de carretoner'. Per a CCOO és "vàlida" la proposta de prejubilacions, sempre que aquestes siguin voluntàries i es puguin ampliar a un nombre determinat de persones no afectades.





En matèria d'indemnitzacions, la proposta del sindicat és d'entre 33 i 45 dies per any, amb un límit de 24 i 18 mesos, més una quantitat a percebre de 560 euros per any treballat d'antiguitat.





Així mateix, qualifica de "acceptables" les propostes de borsa de treball i despeses de mudança, però demana que les botigues afectades es mantinguin obertes fins a, almenys, el 30 de setembre, perquè pugui haver-hi el major nombre possible d'opcions de compra i es pugui subrogar la plantilla.





Pel que fa a les que sigui imprescindible tancar per estalvi de costos, es faria reubicant a la plantilla en altres botigues "per reforçar la venda i poder donar un millor servei". Aquesta solució, segons ha proposat el sindicat, es podria combinar amb un expedient de regulació temporal, bé de suspensió o bé de reducció de jornada, en la mesura que es puguin vendre les botigues amb la subrogació de la plantilla.