Les accions de Dia es van disparar un 6,3% al tancament de la jornada borsària després de pactar amb la banca una pròrroga del crèdit sindicat de 912.110.000 d'euros condicionada a l'aprovació de l'ampliació de capital de 600 milions d'euros proposada pel consell d'administració de la cadena de supermercats.





En concret, els títols de la signatura rebotaven un 8,1% a les 10.44 hores després de conèixer-se el acord, però el valor va ser temperant la seva pujada per tancar la jornada amb un increment del 6,3%, fins a intercanviar-se a 0,619 euros, per sota dels 0,67 euros oferts per LetterOne en la seva opa.





La cadena de supermercats, que celebra demà la junta d'accionistes decisiva per al seu futur, ha signat una carta de compromís amb els seus creditors financers per modificar les seves actuals línies de finançament sindicat per un màxim de 912.110.000 d'euros en la vigília de la celebració de la junta d'accionistes.





A més, Dia hauria de transferir un nombre d'establiments comercials que representin almenys el 60% de l'Ebitda restringit a una filial operativa participada indirectament al 100% per la cadena de supermercats.





Pel que fa als terminis previstos per a realitzar aquesta operació, es marca el 30 de juny d'aquest any com a termini màxim per convocar i sotmetre a aprovació d'aquesta operació a la junta general d'accionistes de Dia, el 15 d'agost d'aquest any com a data límit perquè es produeixi aquesta aprovació i el 31 de desembre de aquest any per haver-la finalitzat degudament.





La carta de compromís preveu així mateix que les parts procediran a signar el contracte de novació del finançament sindicat existent en els termes previstos en aquesta carta un cop la junta d'accionistes hagi aprovat l'augment de capital amb drets de subscripció preferent per un import de 600 milions d'euros actualment proposat pel consell i amb caràcter previ a la subscripció i desemborsament d'aquesta ampliació.





Dia abordarà aquest dimecres una junta decisiva per al seu futur en què els accionistes hauran de triar entre el pla proposat pel consell d'administració, liderat per Borja de la Cierva, i el plantejat per LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman i propietària del 29% de la cadena de supermercats.