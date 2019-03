La cadena de supermercats Dia ha tornat a reduir el nombre d'acomiadaments de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que ara afectaria 1.536 treballadors, un 26% inferior al de 2.064 treballadors que tenia previst inicialment, segons ha informat CCOO en un comunicat .





En concret, el sindicat, que creu que la xifra d'afectats "podria reduir-se més" tenint en compte qüestions com les hores extra o la gestió de les botigues que estan sent retornades a l'empresa matriu per part de les franquícies i que no disposen de treballadors, ha advertit que a aquesta reducció caldria afegir altres alternatives com els trasllats o les prejubilacions.





CCOO ha recalcat després de la reunió de la taula negociadora mantinguda aquest dimarts que les botigues necessiten d'una plantilla "estable i suficient" per poder oferir als clients un servei de qualitat, un "element indispensable" perquè Dia sigui una empresa "viable a llarg termini".





Des d'aquest punt de vista, el sindicat es qüestiona també la venda de les botigues, ja que l'empresa no ha ofert encara "cap dada" a la taula negociadora sobre aquest aspecte, tot i que sí ha explicat als mitjans de comunicació que són "molt optimistes" sobre el procés de compra.





CCOO que està convençut després de cinc reunions amb la direcció de l'empresa que hi ha alternatives viables a l'ERO, ha confirmat que tornarà a mobilitzar aquest dimecres amb 16 concentracions previstes en el mercat nacional i que es reprendran la setmana que amb aturades parcials el dia 20 .