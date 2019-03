L'Associació d'Accionistes Defensors de Dia (AADD) --que ja acumula un 6% del total d'accions de la companyia-- ha criticat durament en un comunicat el consell d'administració, liderat per Borja de la Cierva, per seguir llançant missatges "alarmistes i catastrofistes" sobre el futur de l'empresa si no s'accepta el seu projecte d'ampliació.





En concret, el consell ha reiterat que el seu pla estratègic compta amb el suport de la banca, mentre que el presentat per L1 Retail , divisió de comerç minorista de LetterOne controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman, "no proporciona solucions eficaces i immediatament executables".





Els minoritaris creuen que el consell d'administració de la cadena de supermercats ha de "defensar" la companyia i "buscar alternatives" que no s'estan tenint en compte per aconseguir la viabilitat de la firma.





TOT ES DECIDIRÀ EN LA PROPERA JUNTA





La AADD també ha indicat la seva intenció de remetre en els pròxims dies una carta per respondre a les peticions d'accionistes interessats a sol·licitar la seva delegació de vot a la junta d'accionistes del 20 de març.





Una junta en la qual l'associació acudirà amb la intenció de rebutjar l'operació de reducció i ampliació de capital plantejada pel consell d'administració, en considerar que suposarà la "completa dilució o la pràctica desaparició" de la participació actual del petit accionista.





A més, també es pronunciaran en contra de l'ampliació de capital alternativa per Fridman, en considerar que la condiciona expressament a la liquidació de la seva OPA per un preu molt més baix del real i un acord genèric amb la banca creditora, el que suposaria "malvendre" la companyia a un inversor investigat per les seves actuacions financeres a Espanya i fora del país.