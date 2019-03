La Comissió Europea ha donat aquest dimecres el seu vistiplau a l'oferta d'adquisició pública (OPA) presentada per la luxemburguesa LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman, sobre la cadena de supermercats Dia en concloure que l'operació no tindrà un impacte negatiu en l'espai econòmic europeu.





Brussel·les creu que l'adquisició no plantejarà problemes de competència atès que no hi ha solapaments ni verticals ni horitzontals entre les activitats de Dia i les empreses controlades per LetterOne.





L'expedient, que li va ser notificat a l'Executiu comunitari el passat 18 de febrer, ha estat examinat sota el procediment simplificat que s'aplica als casos menys problemàtics.





L'autorització de Brussel·les arriba després de l'aprovació el 25 de febrer de 2019 del Consell Administratiu de Defensa Econòmica (CADE), l'autoritat brasilera de defensa de la competència, i de l'admissió a tràmit de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV ) el passat 5 de març, de manera que L1 Retail compta ja amb totes les autoritzacions de competència requerides.





D'aquesta manera, ara només queden dues condicions per a l'OPA de L1 Retail, és a dir, l'acceptació per part dels accionistes que posseeixin almenys el 35,5% de les accions de Dia, i que no s'emetin accions abans que s'hagi completat l'oferta.





D'altra banda, el fons de Fridman confia que els accionistes recolzin la seva proposta a la junta general del 20 de març de votar en contra del pla de recapitalització amb potencial efecte dilutorio que proposa el consell i de l'aprovació per reduir el capital social mitjançant una reducció del valor nominal de les accions a 0,01 euros.





L1 Retail confia també que els accionistes acceptin vendre les seves accions a un preu de 0,67 euros i recorda la seva voluntat d'assumir tots els riscos vinculats a la implementació del pla de transformació a cinc anys que ha proposat per a la cadena de supermercats.