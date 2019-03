Gerard Quintana s'estrena com a novel·lista a 'Entre cel i terra'

El cantant Gerard Quintana ha debutat com a escriptor amb la novel·la 'Entre el cel i la terra' (Columna), una història en la qual plasma l'esperit de "llibertat i de trencar amb el que estableix i viure la pròpia vida", cosa que considera que és part de si mateix.





Quintana ha dit que sempre s'ha sentit atret per la literatura, i ha recordat que va viure fins als 21 anys sobre la llibreria Geli de Girona, la més antiga de Catalunya: "Per a un noi tímid i amb problemes de comunicació (jo era tartamut) , era un espai on podia dialogar amb els llibres sense atascarme ".





En aquesta llibreria, el líder de Sopa de Cabra es va nodrir de lectures, deixant-li una relació molt propera als llibres que no ha volgut fer aflorar fins viure prou per escriure: "Arribats els 50 anys havia de compartir".





De fet, li ha agradat tant l'experiència que potser publiqui una altra segona novel·la que havia escrit -però no publicat- per al segell La Magrana, i que ha explicat que no era una biografia a l'ús sinó un inventari d'objectes; a part el cantant ja prepara la seva segona novel·la -va pel capítol 14-.





"No vull renunciar a sentir aquest plaer tan gran d'escriure", ha descrit el músic, que ha considerat aquesta experiència intensa i obsessiva, en la qual fins i tot s'ha convertit en algú una mica insuportable per al seu entorn, ha fet broma.





En la història, situada a 1952, Patxi és un estudiant de Belles Arts instal·lat a Barcelona, on dibuixa a noies que li fan de models i comparteixen el plaer de l'existència i la música transformant la misèria en un tresor.









AMOR I LLIBERTAT





Quintana ha rebutjat que sigui una novel·la romàntica, tot i que ha considerat que l'amor forma part de la llibertat i d'una manera de viure: "La meva voluntat era donar llibertat i molta vida als personatges i deixar que em sorprenguessin".





En ella plasma dues generacions: la primera regnada per l'ànsia de canviar les coses en temps de postguerra franquista, i una altra a la Barcelona preolímpica: "Des de la mirada actual m'interessava fer un repàs del que hem viscut, no des de la història de els guanyadors i perdedors, sinó d'un personatge de Bilbao que llegeix la ciutat i la realitat amb certa distància i desarrelament ".





Ha confessat haver estat temptat d'arribar fins al present, de fet va escriure tres finals diferents, i el primer d'ells arribava fins a l'actualitat i la novel·la "es convertia en un llibre sobre el procés sobiranista", i ho va descartar perquè va preferir llegir l'actualitat des de la història.





"Penso que estem en un moment d'involució", ha considerat el cantant, que s'aprecia un canvi global per al qual els ciutadans no tenen eines.





Per a ell, tota la societat és conscient que es dirigeix cap a l'abisme, que els humans estan cremant més recursos dels que es produeixen, un moviment "arrasador" que paralitza als ciutadans, incapaços de trencar amb les estructures, l'enfonsament portaria més atur i precarietat.