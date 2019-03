El peix ajuda a prevenir l'asma

Un innovador estudi de la Universitat James Cook a Austràlia ha revelat noves proves que menjar peix pot ajudar a prevenir l'asma.





El professor Andreas Lopata, de l'Institut Australià de Salut i Medicina Tropical de JCU (AITHM), va participar en l'estudi que va avaluar a 642 persones que treballaven en una fàbrica de processament de peix en un petit poble a Sud-àfrica.





"Al voltant de 334 milions de persones a tot el món pateixen asma, i al voltant d'un quart de milió de persones moren cada any. A Austràlia, un de cada nou té asma (aproximadament 2,7 milions), i entre els australians indígenes aquesta taxa és gairebé el doble -explica Lopata-.





"La incidència d'asma gairebé s'ha duplicat en els últims 30 anys i gairebé la meitat dels pacients amb asma no obtenen cap benefici dels medicaments disponibles per tractar-la. Per tant, hi ha un interès creixent en les opcions de tractament sense medicaments" , va dir.





En aquest sentit, l'investigador recorda que la teoria actual és que el dràstic canvi en la dieta a tot el món està darrere de l'augment de la malaltia. "Hi ha un consum creixent del que es coneix com a àcid gras poliinsaturat (PUFA) n-6 que es troba en els olis vegetals i una disminució en el consum de PUFA n-3, que es troba principalment en els olis marins. En poques paraules, hi ha hagut un moviment global del peix fresc al menjar ràpid ".





El professor Lopata explica que es va escollir per a la prova un llogaret de pescadors perquè tenia una població amb un alt consum de peix i un estatus socioeconòmic baix, pel que era probable que els olis marins de peix i altres productes de la mar fossin la font principal de n-3, en lloc de suplements.









"Trobem que certs tipus de n-3 (d'olis marins) es van associar significativament amb un menor risc de tenir asma o símptomes similars a l'asma fins a un 62%, mentre que un alt consum de n-6 (d'olis vegetals) es va associar amb un augment del risc fins a un 67% ", va dir.





Això suposa més evidència de la sospita de la funció inflamatòria de n-6 en el desenvolupament d'asma, i més evidència que n-3 va donar una protecció significativa.





"Fins i tot si es tenen en compte els contaminants com el mercuri que es troba en algunes poblacions de peixos, els beneficis de la ingesta de peix i marisc superen amb escreix els riscos potencials", assegura el professor Lopata, que assenyala que cal treballar més sobre quins efectes tenen els tipus específics de n-3 i com podria optimitzar la seva funció beneficiosa, i sobre com minimitzar els efectes negatius de n-6.