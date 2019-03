Arrimadas diu que gràcies a Ciudadanos la nova pancarta del Palau no té "simbologia separatista"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha celebrat que la nova pancarta penjada al Palau de la Generlitat "ja no té simbologia ni referències separatistes", i ho ha atribuït a una victòria de l'Estat de Dret, que ha aconseguit Cs, segons ella.





En declaracions als mitjans aquest dissabte durant la seva visita a Vilafranca del Penedès (Barcelona), Acostades ha criticat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "no ha mogut ni un dit i estava molt còmode amb els llaços grocs en les institucions".





Ha lamentat que quedin edificis, com l'Ajuntament de Vilafranca, on hi hagi simbologia "permesa pel PSC", que segons ella expulsa la majoria social de Catalunya, el que ha qualificat de vergonya.





"Ells podrien fer el requeriment, no només ara sinó abans, des delegacions i subdelegacions del Govern, però no ho han fet per no molestar els seus socis separatitas", ha destacat Arrimadas, que ha anunciat que Cs també anirà a la Junta Electoral de zona per defensar la neutralitat a Vilafranca.





Ha defensat que Cs fa el que no fa el Govern: "Defensar la llibertat fins a l'últim racó", així com unes institucions neutrals i unes eleccions lliures, segons ella.









TERCER GRAU





Sobre la concessió del tercer grau a l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol per part de la Generalitat, Acostades ha acusat el Govern de "favoritisme" i de voler les competències penitenciàries per això.





"La gent entén que després d'haver reconegut que has robat i t'has portat comissions a Catalunya no pots estar dos mesos a la presó i després anar només a dormir", ha criticat la líder de Cs, que ha reiterat que li han donat un tracte de favor.





Ha insistit que la Generalitat demanava les competències en presons "per donar-los un tracte millor als seus, Oriol Pujol, i als que han robat a Catalunya mentre deien que els que robaven eren els andalusos i els extremenys".