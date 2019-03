Casado critica que el PSOE puja la inversió un 70% per a Catalunya ja Extremadura li posa "un mecànic per al tren"

El president del PP, Pablo Casado, ha reafirmat la "desigualtat absoluta" que el Govern del PSOE s'aplica entre les comunitats autònomes, ja que mentre per a Catalunya augmenta la inversió en un 70 per cent en els pressupostos generals de l'Estat, a Extremadura "li posa un mecànic per al tren ".









Davant d'aquesta situació, Pablo Casado ha reafirmat que quan sigui president del Govern d'Espanya "l'alta velocitat ferroviària arribarà per fi d'Extremadura", perquè "ja està bé des de 2003 endarrerint els terminis".





I és que, segons ha reafirmat el president del PP, el Govern va incrementar la inversió a Catalunya en els pressupostos generals de l'Estat, mentre que diu que "posarà un mecànic al tren d'Extremadura", ha lamentat.





"Només falta la diligència o el vagoncito del carbó", ha ironitzat Pablo Casado, que ha reiterat que el Govern "presenta un 70 per cent d'increment d'inversions a Catalunya", tot i que al seu parer no hi ha un dèficit d'inversions en aquesta comunitat.





Així, Pablo Casado ha assegurat que no està en contra que hi hagi inversions a tot Espanya, però ha advertit "no estic disposat a veure que on s'ha retallat és en aquelles comunitats autònomes on governa el PP" o "té expectatives de governar" .





Per això ha assegurat el dirigent del PP que el Govern ha "retallat les seves inversions" a Extremadura, a Galícia oa Madrid, per la qual cosa ha plantejat "què parla Pedro Sánchez d'igualtat, si el que fa és analitzar el seu mapa electoral amb seus gurus i invertir on pot treure més vots ".





Així, ha assenyalat que per a Extremadura posa "un mecànic per al tren", i "ja vindrà Monago a arreglar les carreteres per si volen anar i cotxe", ha reafirmat el president del PP, que ha asseverat la "desigualtat absoluta" entre les regions per part del PSOE.





En aquest sentit, Pablo Casado ha assegurat que en vuit mesos de Govern, Pedro Sánchez "està fent bo a Zapatero", ha destacat el president del PP en un acte públic en què ha participat a Mèrida, juntament amb el president del PP extremeny , José Antonio Monago, i candidat a les eleccions generals i autonòmiques.