Cupra (Seat) vol entrar en nous mercats

Cupra esperarà a tenir més models per entrar en nous mercats, com Austràlia i Japó, on podria arrossegar a Seat, ha explicat el conseller delegat de Cupra, Wayne Griffiths.





El també vicepresident comercial de Seat creu que per fer el salt és necessària una gamma de productes més àmplia, ja que no n'hi ha prou amb el León Cupra i el Cupra Ateca: "Però amb Lleó, Ateca i Formentor i algun cotxe més ja es pot parlar d'això ".





A hores d'ara, Cupra està en tots els mercats d'Europa en els quals hi ha la companyia amb seu a Martorell (Barcelona), i la seva major presència fora del continent és a Mèxic, Algèria i Turquia.





BONS RESULTATS





Griffiths és optimista amb els resultats obtinguts el 2018, quan la marca va vendre 14.300 unitats, un 40% més, i també amb l'inici de l'any, en què ha arribat a les 3.600 unitats venudes en els dos primers mesos.





En 2018, el principal mercat de Cupra va ser Alemanya, on va vendre al voltant de 6.000 vehicles, mentre que la demanda dels Cupra Ateca al país germànic va arribar al 30% de tots els Ateca: "Després d'Alemanya ve França, Espanya i Mèxic , i tenen tots més o menys 1.500 cotxes ".





"A Mèxic també tenim una penetració molt alta, al Lleó de Cupra tenim un 30%", ha assegurat Griffiths, i ha afegit que tenen com a objectiu treure el màxim rendiment de la marca a països on no hi ha un gran mercat per a cotxes de alta potència.





277 CONCESSIONARIS





La submarca de Seat preveu comptar amb un total de 277 concessionaris especialitzats en Cupra dels més de 1.200 que té la firma automobilística a tot el món: "Hem anat preparant el nivell d'exposició però també el nivell de procés".





Griffits espera mantenir la xifra de 14.000 cotxes venuts del León Cupra per a aquest any i creu que les vendes del Cupra Ateca podrien ser un 10% del total d'Ateca, però no vol donar xifres, ja que "fins a finals d'any poden passar moltes coses ".





"No només estem en la línia que hem pensat, estem per sobre. No només en volum sinó en resultat financer. El mix és molt alt, els cotxes tenen molt bona rendibilitat. Són cotxes d'alta gamma amb moltes opcions", ha explicat.





Preguntat per l'arribada de nous vehicles, Griffiths ha assenyalat que el cotxe més important serà el Cupra Formentor, que arriba l'any que ve: "Crec que amb això ja tenim tres cotxes molt forts. Però, és clar, estem analitzant més cotxes i més projectes ".





REPTE: EL COTXE ELÈCTRIC

Per al conseller delegat de la companyia, "el gran repte per fer Cupra sostenible en un futur és tenir un cotxe elèctric", tenint en compte la reducció d'emissions prevista per la Comissió Europea per al 2025 -la mitjana de la submarca computa dins de Seat -.





Creu que en aquesta fase de transició que viu l'automòbil cal tenir en compte tres coses: que els cotxes combustibles encara van a seguir venent, amb una presència al voltant del 75% del mercat en 2025, que hi haurà una pujada dels híbrids endollables , així com més cotxes elèctrics: "Estem treballant en les tres línies".





"En aquests moments, compro la discussió sobre el dièsel, encara que nosaltres creiem en el dièsel i que jugarà un paper molt important per complir amb els límits de CO2", ha dit.