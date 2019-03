Calvo li demana a Torra que ha de "deixar-se de llaços i posar-se a terra"

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha demanat a la Generalitat "deixar-se de llaços i posar-se a terra" per resoldre els problemes a Catalunya, i els ha acusat d'estar tot el dia posant i traient llaços i pancartes i de votar amb la dreta per tombar els pressupostos del Govern de Pedro Sánchez.





En la presentació de la candidata del PSC a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, Calvo ha assegurat que viatja aquest diumenge a Catalunya "per protegir-la dels separatistes i els separadors", i ha demanat que la gent surti a votar-los perquè assegura que els socialistes entenen la diversitat territorial.





També criticat a la dreta a Andalusia, on veu un "govern radical de dretes", després de la qual cosa ha insistit que no els obligaran a tenir desmemòria, i ha lamentat que diguin 'sacahuesos' als que volen buscar els seus familiars represaliats per el franquisme.









VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A més, la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha criticat aquest diumenge als que des de la dreta posen en dubte que hi hagi violència de gènere: "No ens ho podem creure. Anem a retrocedir, no 40 anys; acabarem en els Picapedra com això segueixi així ".





Calvo ha defensat que els socialistes estan en el lloc "l'equilibri, de la prudència amb valentia", pel que ha cridat a deixar-se de entelèquies i baixar a la realitat, on hi ha els problemes.





"HI HA ALTRES QUE VAN"





Ha destacat la maduresa del socialisme, que segons ella s'ha demostrat quan la situació és complexa, i ha criticat que "hi ha altres que se'n van, que no han sabut rendibilitzar el cabal de confiança que Catalunya els ha donat", en referència velada a la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, ara candidata a les generals.





"D'altres es van quan la situació és complexa, utilitzen a Catalunya per la seva rèdit electoral i després abandonen Catalunya, es van a altres llistes que són més còmodes", ha insistit la vicepresidenta socialista, que ha assegurat que això no els passa a ells mai .





Ha opinat que Catalunya ha desenvolupat el nivell d'autonomia més alt de la història amb la Constitució, pel que ha promès que els socialistes no seran covards en les seves polítiques: "Ningú ens dirà com es maneja una Catalunya a Espanya, i una Espanya que defensa a Catalunya ".





Calvo ha reiterat que estimar Catalunya "és respectar-la i no utilitzar-la, és conèixer-la i deixar-li el seu lloc a Espanya, no ficar-la en un debat que no té sentit", després del que ha apostat pel diàleg i la llei per resoldre el conflicte català , davant els que amenacen amb aplicar un 155 permanent no revisable, en les seves paraules.





ELS PARTITS "NOUVINGUTS"





A més ha criticat els partits "nouvinguts", que segons ella pretenen dir què és i que no és la Constitució, ha cridat a la participació per guanyar a les urnes i ha desitjat tenir una majoria i poder dur a terme el seu propi projecte, així com governar amb ànim constructiu, ha dit.





"Altres s'enreden perquè vénen a la política amb projectes personals i atropellats", segons Calvo, que ha afegit que els socialistes tenen veterania però també innovació constant, i ha reiterat que aposten per la redistribució del benestar i la riquesa.