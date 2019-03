El pacte de la dreta espanyola entre PP, Cs i Vox no aconseguiria majoria absoluta per al 28-A

Les úniques opcions de govern després del 28-A passen pels pactes que pugui establir el PSOE. Així ho dictamina una enquesta elaborada per 40dB reflectida a El País, que també mostra com un possible pacte de la unió de la dreta espanyola entre PP, Cs i Vox no aconseguiria la majoria absoluta per governar.





Dit això, les úniques opcions governables serien dos, sempre passant pel PSOE: la primera, un acord entre socialistes i Unides Podem recolzat pels nacionalistes (on predominarà ERC) o un pacte entre Pedro Sánchez i la formació d'Albert Rivera.





La encueta també desprèn que el PSOE de Sánchez guanya amb claredat en els pròxims comicis, però sense obtenir per si mateix la majoria absoluta, en un Congrés en què els dos grans blocs de l'esquerra contra la dreta estaran empatats a escons.





A això, se li afegeix que cap dels dos grans blocs aconsegueix la majoria suficient per governar (amb 162 diputats respectivament, a 14 de la majoria absoluta) sense passar per pactar amb els nacionalistes, qui avui estan totalment en contra del bloc de les dretes.





Atès aquest escenari, l'enquesta reflecteix que el més lògic per aconseguir una legislatura estable seria un govern format per qui es van aliar per fer fora el govern popular de Mariano Rajoy a través d'una moció de censura, ja que el pacte entre Ciutadans i PSOE es veu poc probable.





Falta poc més d'un mes perquè Espanya torni a decidir el seu futur en les que seran les terceres eleccions generals en menys de tres anys i mig, amb el PSOE com a clar favorit, però amb una expectativa de governabilitat cada vegada més complexa. El 2015 va arribar el principi de la fi del domini bipartidista de la Transició, amb la irrupció de Podem i Ciutadans.





Ara, la carrera política per arribar a Moncloa passa per 5 partits diferents, ja que s'espera que la irrupció de la ultradreta per primera vegada a Espanya després de la dictadura, representada en el resultat de Vox a Andalusia. S'espera que el resultat dels comicis andalusos es traslladi al Congrés, on, segons aquest sondeig, Vox aconseguirà 31 escons amb el 10,2% dels vots.





Així mateix, l'estudi defineix que un acord entre PSOE i Ciutadans divideix els seus respectius electorats, ja que només aproximadament el 40% de l'electorat de cadascuna de les formacions estaria a favor d'aquesta unió.





Els grans damnificats del 28-A s'espera que siguin el PP i Unides Podem, mentre que el PSOE torna a recuperar la fidelitat del seu electorat i Ciutadans continua creixent. També s'espera que la societat voti majoritàriament al 28-A, amb un 8,6 sobre 10 en l'escala d'intenció d'anar a votar en les pròximes eleccions generals, quan en 2016 l'abstenció va ser de més del 30%.