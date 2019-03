Nou embolic a Podem Catalunya... i ja van uns quants. La secretària general de Podem Catalunya, Noelia Bail, ha defensat aquest dilluns l'elecció de Jaume Asens com a cap de llista d'En comú Podem a les eleccions generals tot i la renúncia del senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo a estar a la llista al·legant que té un caràcter independentista.





En roda de premsa, ha dit que Asens representa a les bases de Podem i que se li tria per la seva trajectòria com a defensor dels drets humans: "No preguntem si una persona és independentista o no".





"Hi ha hagut gent que s'ha anat de Podem perquè no érem prou independentistes i altres perquè era massa independentista. És un error parlar de banderes si vols entendre a Podem", ha afegit.





Del que s'oblida Bail és que en les primàries 'sui generis' que va organitzar a correcuita la formació per a catapultar a Asens fins al número u, les bases van donar més vots en blancs que afirmatius a la candidatura del regidor de Barcelona.





GUARDINGO TÉ UN RAPTE DE DIGNITAT





De fet, Guardingo també ha retret que s'alterés l'ordre de les primàries en la configuració final de la llista. Davant aquesta acusació, Bail ha argumentat que, complint el reglament del partit, poden aplicar criteris de gènere i posicionar a dones per davant d'homes tot i tenir menys vots: "Aquest ha estat un cas, i s'ha fet en altres parts".





Després d'advertir que la llista no està tancada, sí que ha concretat que hi haurà tres noms Podem entre els primers 11 llocs de la llista, que amb tota probabilitat seran Mar Garcia, Alicia Ramos i Maria Ollé.





L'abandonament de Guardingo també podria deure's a altres causes més enllà de les diferències amb la línia política que marca la direcció. Al llarg d'aquesta legislatura, el senador ha mantingut un perfil baix i poc proactiu en la Cambra Alta, i no ha donat un cop de mà sempre que un company del partit li ho ha demanat.





El seu perfil no era el preferit per l'actual direcció de Catalunya en Comú, per la qual cosa potser hagi preferit tenir una sortida "digna" del partit aprofitant l'elecció de Asens.