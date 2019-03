Tinent responsable del 20-S: "Ens van dir: 'Esteu bojos? Si sortiu amb les caixes, us maten'"

El tinent de la Guàrdia Civil responsable del dispositiu que va registrar els despatxos a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 ha destacat aquest dilluns al judici del procés independentista al Tribunal Suprem queaquest dia existia un "risc objectiu i evident" per a la seguretat del dispositiu degut a la "massa" de gent que es va arribar a concentrar en l'exterior i que així li ho van advertir també dos agents dels Mossos d'Esquadra amb les quals van parlar.





"Ens van dir: 'Esteu bojos? Si sortiu amb les caixes, us maten'", ha explicat el tinent, ara capità de l'Institut Armat, parafrasejant les dues mosses que van considerar perillós sortir carregats amb totes les proves recaptades durant l'entrada i escorcoll de la conselleria, la qual cosa li va portar a concloure que "l'element objectiu de risc" no només el tenia ell, sinó també les agents de la policia autonòmica.





"Hi havia risc objectiu i evident i no només jo ho tenia assumit, sinó que aquestes companyes dels Mossos també ho tenien", ha afirmat. És més, suposa que també els llavors presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, "també veien" aquest risc, ja que també li van comunicar que no consideraven oportú que els membres de la comissió judicial, encara que anessin de paisà, sortissin amb les caixes de proves entre els milers de manifestants, als quals s'ha referit en tot moment com "la massa".





No era la primera vegada que el tinent esmentava en el seu testimoniatge en el judici pel procés a Sànchez i Cuixart. Segons ha explicat, la comissió va arribar a la Conselleria d'Economia a les vuit en punt, només una hora després la circulació de cotxes ja va haver de ser tallada a causa de la quantitat de concentrats que ja s'amuntegaven al carrer, proferint "crits, fustigació i intimidant", i sobre les deu Sànchez ja va fer "acte de presència".





El guàrdia civil ha assenyalat que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez es va presentar com l'"interlocutor vàlid de la massa", tot i que no va acceptar cap de les propostes que li van fer per permetre l'accés dels detinguts a l'edifici ni per fer un cèrcol de seguretat als vehicles de l'Institut Armat.









Així ho ha dit aquest tinent -ara capità- durant la seva declaració com a testimoni, a les preguntes del fiscal Javier Zaragoza. Ha recalcat que malgrat la seva actitud col·laborativa, no va acceptar cap de les propostes que la Guàrdia Civil va exposar per facilitar l'accés als detinguts a la Conselleria a través de la masses.





"Ni tan sols va arribar a plantejar-s'ho a la gent", ha afegit, i alhora ha recordat que el líder de l'entitat sobiranista va oferir fer un passadís de voluntaris perquè els detinguts entressin a la Conselleria "acompanyats" pels agents de la Guàrdia Civil . Una cosa que no va ser acceptada pel responsable de seguretat de l'escorcoll.





Així mateix, aquest testimoni -el primer a comparèixer en la sessió d'aquest dilluns- s'ha situat cap a les 17.00 hores d'aquest dia a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell dirigint-se als concentrats davant les portes de la Conselleria d'Economia.