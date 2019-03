Adolfo Suárez Illana, número dos del PP per Madrid

El líder del PP, Pablo Casado, ha triat Adolfo Suárez Illana com el seu número dos per Madrid al Congrés en les eleccions generals del 28 d'abril. Segons ha dit "encarna els principis i valors" d'un "nou projecte", així com el "patriotisme" i la "concòrdia" que va encarnar en el seu dia el seu pare, l'expresident Adolfo Suárez.









Així ho ha anunciat en un esmorzar informatiu organitzat pel diari 'El Mundo' al qual han assistit la presidenta del Congrés, Ana Pastor, el president del Senat, Pío García-Escudero, el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, i diversos membres de la direcció del PP.





Casado ha revelat que va parlar amb Suárez Illana -present en l'acte- sobre aquesta candidatura el passat 2 d'agost a la casa familiar de l'expresident Adoldo Suárez a Àvila, dia que va acceptar ser president de la Fundació Concòrdia i Llibertat del Partit Popular.





Després d'assegurar que presentarà una "llista molt potent" per Madrid, el president del PP ha indicat que Suárez Illana "comparteix els principis i els valors" d'aquest "nou projecte" que va néixer l'estiu passat després del congrés extraordinari del PP en què es va designar al successor de Mariano Rajoy.





Ha dit que Suárez Illana és "dipositari d'un llegat" amb el qual està d'acord perquè el seu pare, el president Adolfo Suárez és "patrimoni de tots els espanyols" i un "gegant moral i polític". Segons ha afegit, l'expresident del Govern central ha estat per a ell un "referent polític" des de molt jove.





En aquest sentit, ha subratllat que Suárez Illana encarna ara els valors del seu pare, amb aquesta "audàcia i prudència", així com aquest "patriotisme" i aquesta "lliurament". "I sobre tot aquest afany de concòrdia, que és la tasca que ha desenvolupat aquests nou mesos", ha exclamat.