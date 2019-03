Premiada l'empresa catalana de paqueteria Geevert pel seu model de distribució sostenible

L'empresa catalana de paqueteria Geevert és un dels nous operadors d'última milla, que aposta per la proximitat per al destinatari i minimitzar l'impacte mediambiental del repartiment distribuint a través d'una xarxa de microalmacenes (pàrquings i trasters urbans) de no més de 700 metres. I aquest model de distribució li ha valgut a Geevert ser premiat per dur a terme una distribució de paqueteria sostenible en l'última milla.





La iniciativa premiada de Geevert forma part de la selecció de 20 innovacions en lliurament de paquets entre més de 300 projectes analitzats per l'Observatori d'Innovació en Gran Consum a Espanya 2019 (OIGC), entre les quals també es troben iniciatives premiades com la de l' centre de coinnovació del Gerro de Mercadona, la Xarxa de subministrament digital d'el Corte Inglés o el projecte Olivera d'Heineken.





El que diferencia la distribució de Geervert amb altres empreses de paqueteria del país és un model flexible, amb serveis de lliurament extensius fins a les 22 hores i el zero impacte en el trànsit urbà que emet la seva distribució gràcies als microalmacenes. A més, se suma el fet que l'empresa realitza les entrades a la ciutat en hores vall de trànsit, abans de les 6 del matí, i realitzar els lliuraments amb mitjans no contaminants permet al model reduir les emissions de CO2 en un 70%.





Actualment Geever es troba en plena expansió per tot Barcelona, aquest proper mes d'abril incrementarà la cobertura de servei de 17 a 40 codis postals, això li suposa duplicar de 60 a 120 repartidors seva plantilla.





Geever opera des de fa poc més d'un any a Barcelona, en què ha pogut consolidar el seu model de repartiment urbà a través d'incorporar importants clients de retail i ecommerce del país, a més, de tancar acords de col·laboració amb alguns dels principals couriers nacionals .





El proper pas a donar per la companyia catalana d'última milla serà afrontar l'entrada a Madrid capital, on han aplicat normatives que restringeixen la circulació de vehicles motoritzats al centre de la ciutat i afavoreixen les propostes de distribució sostenibles i que protegeixen el medi ambient.