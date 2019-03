Ciutadans tornarà a denunciar Torra davant la Junta Electoral per mantenir un llaç groc penjat dins de la Generalitat

Cs tornarà a denunciar al president de la Generalitat, Quim Torra, davant la Junta Electoral Central (JEC) per mantenir un llaç groc al Pati dels Tarongers, a l'interior del Palau de la Generalitat.





"Sr. Torra: ¿es creu que la Generalitat és seva o només dels catalans independentistes? No permetrem que segueixin inundant de propaganda les institucions públiques. Tornarem a fer el que Sánchez no fa i tornarem a denunciar-lo davant la JEC", ha anunciat en una piulada Inés Acostades, cap de partit a Catalunya.









Fonts del Govern han confirmat que no han retirat el llaç groc que penja en una de les parets del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.





TAMBÉ denunciaran l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT





A més, Cs ha denunciat aquest dilluns davant la Fiscalia a l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Carmela Fortuny, per uns presumptes delictes de "desobediència greu i delicte electoral" en haver mantingut una pancarta a la façana de l'Ajuntament amb un llaç groc.





En un comunicat, el partit ha criticat que "l'alcaldessa ha arribat massa lluny en la seva deriva sectària i ha superat tots els límits" i l'ha acusat d'haver incomplert el requeriment de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Terrassa de retirar la pancarta en un termini de 48 hores.





A més, Cs ha presentat un escrit a la JEZ per posar en el seu coneixement la "retirada vulneració de la legalitat" de Fortuny per no haver acatat a la Junta Electoral.