El Barça de Pesic es fa amb el quart dels 5 Clàssics de la temporada

El Barça Lassa ha guanyat (76-82) aquest diumenge el Reial Madrid en la seva visita al WiZink Center de la jornada 24 de la Lliga Endesa, per reforçar el seu liderat amb dues victòries sobre els blancs i donar un altre cop a l'etern rival, amb el quart clàssic de color blaugrana en els cinc que s'han celebrat fins ara en la temporada.









Els de Svetislav Pesic ja van vèncer al WiZink Center fa poc més d'un mes quan van aixecar la Copa del Rei. La derrota amb dolor i polèmica ha estat lluny de ser venjada pels de Pablo Laso, sempre a remolc en el marcador. El Barça ha posar el 20-4 en la taula, pel 18-6 dels blancs, per caminar sòlid cap al liderat de la fase regular i l'avantatge de camp assegurat en tot el play-off.





El quadre culer s'ha avançat d'inici i no ha tornat a cedir la davantera. La rotació en la doble jornada d'Eurolliga divendres passat a Vitòria no ha servit a Laso per obtenir la millor versió d'un Madrid erràtic i sobreexcitat. Els intents de Llull o Carroll no han servit per posar nerviós un Barça que cada vegada es veu amb més confiança.