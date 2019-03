Albert Ramos cau contra Isner a Miami

En sessió matinal al Hard Rock Stadium, Albert Ramos s'ha acomiadat en la tercera ronda com va fer en l'anterior cita del calendari a Indian Wells. El català, que buscava un punt d'inflexió en la seva temporada i de pas igualar el seu millor resultat a Miami, s'ha trobat amb un Isner de menys a més.





El vigent campió del torneig de Florida ha començat perdent el seu servei, però ha recuperat el break en el quart joc. No li ha durat l'avantatge a Ramos ni ha pogut aprofitar una segona opció de break, mentre Isner entrava en calor i trencava el servei del català per apuntar-se el primer set a la resta (7-5).





Ramos s'ha mantingut dempeus i ha fet dubtar de nou Isner amb el seu servei, sense aprofitar les tres boles de trencament que va tenir en el cinquè joc. Així han arribat en el desempat, en què l'espanyol ha tingut una pilota per forçar el tercer parcial. Tot i això, l'americà ha reaccionat amb el seu servi, ha acabat superant Ramos i s'ha classificat així per als vuitens de final.









El castellonenc ha tingut un nou capítol ajustat amb Fognini, tots dos a la recerca de victòries des de l'Open d'Austràlia, per citar-se ara amb Novak Djokovic. Bautista ha entrat millor i ha assolit un break d'inici que ha recuperat després l'italià, però sense impedir la victòria parcial de l'espanyol. La lluita ha estat intensa tal com s'esperava en el segon set, el qual també s'ha emportat Bautista amb un resultat identic al del primer i ha assegurat així la seva classificació per a la propera ronda.