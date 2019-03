El Tribunal de Comptes acaba l'informe sobre l'acció exterior de Catalunya entre 2011 i 2017

El Tribunal de Comptes està ultimant la fiscalització sobre l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya entre 2011 i 2017, un informe que podria sotmetre a votació el Ple de la institució aquest mateix dijous, segons han confirmat fonts del fiscalitzador.





Va ser la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les relacions amb el Tribunal de Comptes la qual, a la fi de 2017, va demanar a l'òrgan que presideix María José de la Font que fiscalitzara els diners dedicats en els últims anys per la Generalitat a la seva acció a l'estranger.





Ho va fer a instàncies del PP, que va presentar una iniciativa en aquest sentit, que va ser recolzada per PSOE i Ciutadans, i en la qual sol·licitava al fiscalitzador que determinés quin destí s'ha donat a tots els recursos assignats a les anomenades 'ambaixades' catalanes i al Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, que el Govern central va liquidar el desembre de 2017 sota l'empara de l'article 155 de la Constitució.





En la seva iniciativa, els 'populars' alertaven que en els últims anys, coincidint amb la intenció d'internacionalitzar "la causa secessionista", s'havia detectat un increment del pressupost en l'acció exterior de la Generalitat. En concret, apuntava, Catalunya va arribar a comptar amb unes setanta oficines repartides per tot el món, moltes de les quals van ser tancades pel govern Espanyol en el primer mes d'aplicació de l'article 155.





Per als populars resultava "més que justificat" que, davant la situació de suport financer prestat per l'Estat per poder garantir la prestació de serveis públics bàsics i "davant la situació d'escassetat de recursos", el Tribunal de Comptes fiscalitzara dels fons destinats a l'acció exterior catalana per determinar si s'han utilitzat "d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència".









AQUEST DIJOUS OA FINALS D'ABRIL





El tribunal està donant els últims retocs a aquesta fiscalització i podria ser aprovada bé aquest dijous o ja en el següent Ple de la institució que tindrà lloc a finals d'abril, bé en plena campanya electoral o just després de les eleccions generals del dia 28.





En el cas que en aquesta fiscalització del Tribunal de Comptes observi algun indici de responsabilitat comptable, podria incorporar aquestes dades a la investigació que té oberta pel presumpte desviament milionari de recursos econòmics per al referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017.





El fiscal del Tribunal de Comptes ha demanat obrir causa contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres exmembres del Govern per la utilització de fons públics per a la celebració d'aquesta votació il·legal.





INFORMAR FISCALIA SI HI HA SOSPITA DE RESPONSABILITAT PENAL





Així les coses, d'observar algun indici de responsabilitat comptable per l'acció exterior i la seva possible vinculació amb l'organització del referèndum, aquestes dades podria incorporar-se a la investigació ja en marxa o bé donar lloc a un altre procediment específic.





Si a més de possible responsabilitat comptable, el fiscalitzador apreciés algun indici de possible responsabilitat penal, l'òrgan que presideix María Jesús de la Font hauria de donar trasllat de la seva fiscalització a la Fiscalia General de l'Estat.





En qualsevol cas, el Tribunal Suprem ja està jutjant per malversació als exconsellers del Govern d'Puigdemont, amb el que no és previsible que la fiscalització del Tribunal de Comptes aporti noves dades sobre aquest extrem que donin lloc a la deducció de nous testimonis o indagacions .